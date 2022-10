Ministerium verletzt Löschverbot

IMAGO/YAY Images Geübte Praxis: Sind die Schredder einmal angeworfen, lässt sich nur schwer damit aufhören

Deutsche Behörden können sich meist schwer von einmal angelegten Akten trennen. Eine Ausnahme bilden Unterlagen zu Faschisten und ihren Verbrechen. So ist wohl auch bei der bayerischen Justiz vieles vernichtet worden, was mit dem rechtsterroristischen Netzwerk »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) zu tun hatte. Wie aus einer Mitteilung des Grünen-Landtagsabgeordneten Cemal Bozoglu vom Freitag hervorgeht, musste das Staatsministerium der Justiz am Donnerstag in der teils nichtöffentlichen neunten Sitzung des zweiten Münchener NSU-Untersuchungsausschusses (UA) vom Bayerischen Landtag einräumen, gegen ein entsprechendes Löschmoratorium verstoßen zu haben. Wie auch in anderen Behörden galt wegen Ermittlungen gegen die Rechtsterroristen für den Geschäftsbereich der Justiz vom 22. August 2012 bis zum 31. März 2014 ein umfassendes Verbot zur Aussonderung von Ermittlungsakten. Trotzdem wurden in diesem Zeitraum die Aktenbestände zu 20 Strafverfahren teilweise oder vollständig vernichtet.

Die geschredderten Akten betreffen sieben hochrangige bayerische Funktionäre, die alle namentlich im Untersuchungsauftrag des NSU-UA aufgeführt werden. Allein sechs Verfahrensakten zu dem ehemaligen »V-Mann« des bayerischen Verfassungsschutzamtes, Kai Dalek, wurden gelöscht. Zudem sind mehrere Unterlagen zu Verfahren gegen den ehemaligen Anführer von »Blood & Honour Franken«, Bernd Peruch, den Chef der »Fränkischen Aktionsfront«, Matthias Fischer, sowie den verurteilten Rechtsterroristen und ehemaligen Anführer der »Kameradschaft Süd«, Martin Wiese, gelöscht worden. Allein die Akten des Justizministeriums zu Dalek hätten Bozoglu zufolge sicher als archivwürdig eingestuft werden müssen, da sie bereits dem ersten NSU-UA vorgelegt worden waren.

Das Justizministerium musste am Donnerstag ebenfalls einräumen, dass es nach Ablauf des Löschmoratoriums im März 2014 trotz einschlägiger Anordnungen zur Archivierung und Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen mit einem Bezug zur NSU-Mordserie zu weiteren Aktenvernichtungen gekommen ist. Überprüft wurde das bisher nur für einen Kreis von 45 Personen. Die Grünen fordern nun, dass ein wesentlich größerer Kreis an möglichen NSU-Unterstützern im Hinblick auf mögliche Aktenvernichtungen überprüft wird: »Bereits im Juni haben wir von umfangreichen Datenlöschungen im zentralen Fahndungssystem des bayrischen LKA erfahren. Nun folgt die Vernichtung wichtiger Akten bei einem halben Dutzend Staatsanwaltschaften«, so Bozoglu. Er befürchte, »dass es sich bei den bisher bekanntgewordenen Fällen nur um die Spitze des Eisbergs handelt« und fordert die »lückenlose Aufklärung des Löschskandals«.

Den Untersuchungsausschuss hatte der Landtag am 19. Mai 2022 auf Antrag von den Grünen und der SPD eingesetzt. Er soll offene Fragen zu Unterstützernetzwerken des NSU in Bayern klären. Hinzu kommt die Rolle von verdeckten Ermittlern oder Spitzeln der Sicherheitsbehörden im Umfeld des Netzwerks sowie der Umgang der Polizei- und Strafverfolgungsbehörden mit den überlebenden Opfern und den Hinterbliebenen der Mordopfer. Mögliche Verbindungen und Kontinuitäten zwischen dem NSU sowie aktuellen rechtsradikalen und -terroristischen Vereinigungen sind ebenfalls im Untersuchungsauftrag enthalten. Dazu wurde am Donnerstag beschlossen, im kommenden Jahr auch den ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU) als Zeugen zu unterschiedlichen Tatkomplexen zu laden.