Rüdiger Lubricht / Barkenhoff-Stiftung Worpswede Heinrich Vogeler: »Winterkulturkommando der Arbeiterstudenten auf einem Sowjetgut« (1924)

Im April 1998 brach eine Gruppe junger Kommunisten von Moskau aus ins kasachische Karaganda auf, um einen Mann zu ehren, dessen Lebensweg und Lebenswerk sie mit der ihm innewohnenden Konsequenz beeindruckt hatte. Es waren Kursanten der Internationalen Leninschule; sie wurden begleitet von ihrem Philosophieprofessor Jan Vogeler, dem Sohn des Mannes, an dessen Grab sie nun gemeinsam einen Kranz niederlegen wollten. Erst wenige Jahre zuvor hatte der Bezirkssowjet die seit Kriegsende vergessene Grabstelle in dem Dorf Kornejewka neu gestaltet und einen Stein mit der Inschrift versehen: »Heinrich Eduard Vogeler, Künstler, Kommunist, 1872–1942«.

Mit der Reisegruppe aus Moskau versammeln sich einige Offizielle aus dem Bezirkssowjet und Lehrerinnen aus der Dorfschule im eisigen Steppenwind um das Grabmal. Der Kranz wird drapiert. Einer der Kursanten zitiert den Künstler, der 1931 bei seinem Abschied von Worpswede auf dem Weg in die Sowjetunion äußerte: »Ich gehe einen mir noch unbekannten Weg. Aber ich weiß, dass er mitten im Menschen endet.« Und er fügt noch hinzu, dass es dieser unerschütterliche Glaube an den Menschen sei, der Heinrich Vogeler auch für eine neue Generation von Kommunisten zum Vorbild mache. Jan Vogeler übersetzt. Auch er steht zum ersten Mal am Grab seines Vaters, von dessen Tod er als junger Rotarmist am Ende des Zweiten Weltkriegs erfahren hatte.

Am 12. Dezember 2022 jährt sich zum 150. Male der Geburtstag dieses Ausnahmekünstlers, aus diesem Anlass ehrt ihn das Künstlerdorf Worpswede mit einer umfänglichen Sonderausstellung in vier seiner Museen. »Heinrich Vogeler. Der Neue Mensch« zeigt Leben und Schaffen Vogelers, wie er sich am Anfang des 20. Jahrhunderts in dem biederen Moordorf zu einem der bedeutendsten Jugendstilkünstler entwickelt. Er wird berühmt mit märchenhaften Figuren in ästhetisch geformter Worpsweder Landschaft. Sein Anwesen »Barkenhoff« wird ein Zentrum bedeutender Künstler und Intellektueller. Immer wieder malt er seine Frau Martha, eine blonde Lehrerstochter, in dieser verzauberten Umgebung. Er gestaltet die Bremer Güldenkammer in üppiger Pracht und betätigt sich als Architekt und Kunsttischler. 20 Jahre später beurteilt er diese künstlerische Phase als »kleinbürgerliche Romantik, Flucht aus den Wirklichkeiten der Zeit in ein erträumtes Märchenland«.

Diese Welt des schönen Scheins zerbricht mit den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Heinrich Vogeler wird Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats und unterstützt die Bremer Räterepublik. Aus dem »Barkenhoff« entwickelt er eine Arbeitskommune »als kommunistische Insel im kapitalistischen Staat«. Das ambitionierte Projekt scheitert, seine Ehe zerbricht, und Vogeler schenkt den »Barkenhoff« der Roten Hilfe als Kinderheim.

Mit Sonja Marchlewska, der Tochter des polnischen Revolutionärs Julian Marchlewski, reist Vogeler auf dessen Einladung 1923 nach Moskau, wo im Oktober ihr gemeinsamer Sohn Jan geboren wird. 1924 wird der Künstler Mitglied der KPD, und es folgen Jahre aktiver politischer Arbeit für Partei und Rote Hilfe. Seine Kritik an dem seiner Meinung nach linkssektiererischen Kurs der KPD führt zu seinem Ausschluss aus der Partei, die er nunmehr als »Sympathisant« in seiner Berliner Zelle weiter unterstützt.

Künstlerisch ist diese Zeit von »Komplexbildern« geprägt, von denen jetzt einige im »Barkenhoff« zu sehen sind. Mit expressionistischen und kubistischen Stilmitteln suchte er politische Prozesse darzustellen. Sie sollten etwa das Wirken der Roten Hilfe und den beginnenden Naziterror abbilden. Die eindrucksvollen großflächigen Bilder, die Vogeler auch zur Illustration seiner politischen Vorträge nutzt, lösen in der Kunstszene der Weimarer Republik heftige Diskussionen aus. Unterstützung findet er in der temperamentvollen revolutionären Dichterin und Journalistin Berta Lask, die ihm in der Roten Fahne bescheinigt, dass in diesen Bildern »das Leben des Proletariats in einfacher, allen verständlicher, inniger, rührender, phantasievoller Weise dargestellt und von Kämpferischem erfüllt« sei.

1931 geht Heinrich Vogeler endgültig in die Sowjetunion. Die Worpsweder Ausstellung zeigt aus diesen Jahren intensiver Reisetätigkeit neben ausdrucksvollen Porträts meisterhafte Studien aus dem gesellschaftlichen Leben während des Aufbaus des Sozialismus. Doch sein zentrales Thema ist der Kampf gegen den Hitlerfaschismus. Rundfunkkommentare, künstlerisch gestaltete Flugblätter und Broschüren sind sein Beitrag. Am Tag des Überfalls der deutschen Armeen auf die Sowjetunion im Juni 1941 meldet sich der 69jährige bei der Propagandaabteilung der Roten Armee. Im September, als die Wehrmacht vor den Toren Moskaus steht, verschlägt ihn »der Befehl zur Evakuierung« mit vielen anderen Deutschen ins ferne Karaganda. Unermüdlich entwirft der Künstler weiterhin Flugblätter, die er nach Moskau schickt, daneben verfasst er seine Lebenserinnerungen.

Doch der kasachische Winter ist hart. Vogeler leidet unter einer alten Blasenkrankheit. Die Rentenzahlung bleibt über Monate aus. Hunger und Krankheit setzen ihm zu. Sein letztes Wort ist der »Aufruf an das deutsche Volk«, der am 20. Januar als Flugblatt in deutscher Sprache über den deutschen Linien abgeworfen wird und zu dessen Unterzeichnern auch Vogeler gehört: »Erhebt euch mit eurer ganzen Kraft gegen die Hitlerverbrechen! (…) Nieder mit dem Naziregime! Es lebe das neue, freie Deutschland!« Am 14. Juni 1942 stirbt Heinrich Vogeler in einem Krankenhaus. Eine Geldsendung seiner Genossen in Moskau und ein Angebot zur Rückkehr retten ihn nicht mehr.