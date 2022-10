Mit schwerer Zunge

Jackson Augustus Man ist gerne in der Gesellschaft dieser Stimme: John Fullbright

Die besten Alben lassen sich kaum nebenbei hören. Lesen, wenn Bob Dylan singt? Undenkbar. Sich unterhalten zu Townes Van Zandt oder John Prine? Geht nicht. Bei den Größten (stellvertretend diese drei) sitzt oft jede Zeile, jedes Wort, jeder Akkord. Die Songs saugen dich ein wie ein gutes Theaterstück. John Fullbrights Lieder erzeugen bei mir denselben Effekt. Auto fahren ginge vielleicht – erinnerte ich mich nicht an eine Fahrt 2014 (die Autos hatten noch CD-Player, und ich noch ein Auto), bei der ich, klischeebehaftet, aber wahr, mit schimmernden Augen rechts ranfahren und anhalten musste. »High Road« von Fullbrights Vorgängeralbum »Songs«, ein tragisches Epos in sieben Minuten und 35 Sekunden, überwältigte mit der Klarheit, Größe, Dramaturgie und Sprache der darin erzählten Geschichte. Langgeschwungene, cinemaskopische Text- und Melodiebögen kennzeichneten insgesamt diese gelungene Platte über das Scheitern, die dann mit »Very First Time« auf einer versöhnlichen Note endete. »I feel allright for the very first time.« Klavieranschlag, dominanter Schlussakkord. Groß. Meine Platte des Jahres damals, trotz auch einer halben Handvoll »nur« guter Tracks. Fullbright war damals 25.

Nicht das Richtige sagen

Danach: acht Jahre Funkstille. Die Gründe für diese lange Pause kenne ich nicht, sie sind auch zweitrangig. Offensichtlich bringt Fullbright ein Album heraus, wenn er etwas zu sagen hat und die Songs (einige wie ehedem »High Road« reiften über Jahre) ihre Gestalt oder ihre Umgebung gefunden haben. Auch auf seinem neuen Album »The Liar« ist etwa das Stück »Unlocked Doors« schon über zehn Jahre alt, andere Lieder kursieren ebenfalls schon länger. Was man weiß: John Fullbright zog aus dem 133-Seelen-Nest Bearden in die mittlere Großstadt Tulsa (beides in Oklahoma) und entwickelte Spaß am losen Musizieren, am Zusammenspiel, tauchte ein in die musikalische Community dieser Stadt. Laut Begleittext äußert sich diese Spielfreude auf dem neuen Album, das stimmt, dazu gleich mehr. Auch die bildhaften Texte, schreibt Fullbright, seien weniger perfektionistisch entstanden als früher. Mag sein, dass er das so empfunden hat. Perfekt sind sie dennoch. Am liebsten würde ich die gesamte Platte zitieren.

Hier die ersten Zeilen, nach einem nachdenklichen Pianomotiv als Intro: »This chord progression is my ­favorite / ’cause it always resolves«. (Dies ist meine Lieblingsakkordfolge, weil sie sich immer so schön auflöst.) Und schon wieder und jedes Mal von neuem muss ich alles liegenlassen und: zuhören. Zwölf Tracks umfasst das Album, und fast ebenso viele Spielarten des ­»Great American Songbook«: den kraftvoll vorgetragenen Petty’/Springsteenschen Rocker (»Paranoid Heart«) ebenso wie den Blues Rock Shuffle des Titeltracks, den Walzer »Blameless«, die Ballade »Lucky« oder das revue-theatralische »Poster Child«, und das sind noch längst nicht alle Nuancen dieses wunderbaren, emotional, melodisch, instrumental und stimmlich auf- und abschwellenden Albums. Fullbright singt dazu voll, klar, kraftvoll. Man ist gerne in der Gesellschaft dieser Stimme, die in Gestus und Habitus mal an Justin Townes Earle, mal an den frühen Elton John erinnert. Stimme und Piano bilden die Grundlage, auf der – das ist anders als auf »Songs« – der Band deutlich mehr Raum gewährt wird, sich feinfühlig zurückzunehmen oder bei Bedarf songdienlich auszutoben.

Dies geschieht, bei allem elegischen Unterton (oder vielleicht genau deshalb), durchaus auch augenzwinkernd humorvoll wie in der eingangs zitierten Anfangszeile, oder (es gibt noch mehr Beispiele) im trügerisch gutgelaunten Rock ’n’ Roll von »Social Skills«. Die dort beschriebene Sozialphobie kennen wir doch alle oder erinnern uns an Situationen wie diese: »When your hands get clammy / And your tongue gets fat / And you’d love to say this / But instead you say that«. Die Hände klamm, die Zunge schwer, das Richtige nicht gesagt, dafür das Falsche. Alkohol und Drogen lockern dann Stimme und Stimmung, sind aber natürlich auch nicht immer die ideale Lösung: »So I’ll drink this gin / And I’ll take these pills / Just because I don’t have social skills«. An anderer Stelle, im Titelstück »The Liar«, hört sich das so an: »If I could learn how to swallow pride, like I learned how to swallow wine / I’d be doing so much better, I could walk a straight line / But I, I don’t learn nothing, ’till it falls down on me / Half of life is looking back on what you’re trying to be«.

Fast unbeschwert

Auch dieses Album hat seinen »High Road«-Moment, seinen Übersong. Es ist das dritte Lied des Albums mit dem schlichten Titel »Stars«. Der Erzähler sucht Halt in den Sternen, einem Gott, in der Liebe. Doch beim erneuten Blick nach oben bricht verlässlich die Stimme (großartig) – der Himmel: leer, Gott: gleichgültig, der Erzähler: allein (ganz leise gesungen), die Liebe: längst verloren. Und dann, als es kaum noch trostloser geht, die aus der utopischen Urerinnerung gespeiste Wendung, Erkenntnis oder Hoffnung, die diese drei überwältigenden Konzepte überführt in die Hoffnung, nein, den Anspruch, niemand solle allein sterben müssen. »(...) love burns brightly / just like stars up in heaven / that remind us that love means / that nobody dies alone. / ­Alone. / / I’ve seen stars before.«

Optimistischer, fast unbeschwert klingt das Album mit den letzten beiden Songs aus. Die letzte Minute hört man die Band jazzig jammen. Dear Mr. Fullbright, lassen Sie sich für Ihr nächstes Album alle Zeit, die Sie für Ihre Kunst und für sich brauchen. Mit »The Liar« werden wir lange noch nicht fertig sein. John Fullbright dazu ein letztes Mal: »Yes, I just want you to miss me / every now and then.«