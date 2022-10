Physiknobelpreis geht an Quantenforscher

Stockholm. Der Physiknobelpreis geht in diesem Jahr an drei Quantenforscher aus Frankreich, den USA und Österreich. Alain Aspect, John F. Clauser und Anton Zeilinger werden für ihre Forschungen auf dem Gebiet der Quantenmechanik geehrt, wie die schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag bekanntgab. Ihre Forschungen haben den Weg freigemacht für die Entwicklung von Quantencomputern und -netzwerken sowie sichere verschlüsselte Kommunikation. Jeder der drei Wissenschaftler habe »bahnbrechende Experimente« zu verschränkten Quantenzuständen vorgenommen, bei denen sich zwei Teilchen wie eine Einheit verhalten, selbst wenn sie getrennt sind, erklärte das Nobelpreiskomitee. (AFP/jW)