Säuseln und Drohen

Thomas Imo/photothek.net/IMAGO/photothek Bleibt lieber auf der »moralischen Ebene«: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit polnischem Amtskollegen Zbigniew Rau in Warschau

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat die polnischen Reparationsforderungen an die Adresse der BRD zurückgewiesen. Bei einem Besuch in Warschau sagte sie am Dienstag, das Thema sei für die Bundesregierung im finanziellen Sinne abgeschlossen, obwohl die Bundesrepublik sich selbstverständlich zu ihrer historischen Verantwortung für Krieg und Besatzungsterror bekenne. Auf moralischer Ebene könne es »nie einen Schlussstrich« geben, sagte ­Baerbock.

Zuvor hatte die polnische Regierung den bundesdeutschen Nationalfeiertag am 3. Oktober zum Anlass genommen, ihre Forderungen in einer diplomatischen Note zu bekräftigen. Inhalt war die Aufforderung an Berlin, über die Reparationen in Verhandlungen einzutreten. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau kommentierte die Aussage Baerbocks mit den Worten, er hoffe, der deutsche Standpunkt in der Frage werde »sich entwickeln«.

Polen verlangt von der BRD etwa 1,3 Billionen Euro als Entschädigung für die materielle Zerstörung und menschliche Verluste aus der deutschen Besatzungszeit von 1939 bis 1945. Inhaltlich wurde an dem Anfang September vorgelegten Gutachten zur Begründung der Forderungen aus Warschau unter anderem kritisiert, dass polnische Pogrome an Juden mit einbezogen worden sind. Der Vorsitzende des Komitees, das das Dokument verfasst hat, begründete dies damit, dass die Nazis die angegriffenen Juden hätten schützen müssen. Im übrigen habe die BRD in diesem Zusammenhang bereits Zahlungen an Israel geleistet, so die Kritik.

Baerbock verband ihre Ablehnung der Reparationsforderungen mit öffentlichen Mahnungen an Polen, es möge die Erfolge der »Einheit Europas« in der EU und der zwischen beiden Ländern gewachsenen »Herzensfreundschaft von Millionen von Menschen« nicht in Frage stellen. Überdies bräuchten Polen und Deutschland einander heute mehr denn je, da sie gemeinsam den »Freiheitskampf« der Ukraine unterstützten.

Baerbock zeigte sich dabei demonstrativ unbeeindruckt von den russischen Ankündigungen, bei künftigen Angriffen auf sein Territorium auch den Einsatz von Atomwaffen nicht auszuschließen. Man werde sich von solchen Drohungen, die nicht zum ersten Mal vorgekommen seien, nicht abschrecken lassen.