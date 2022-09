Afghanistan-Abzug: Erste Zeugen im U-Ausschuss

picture alliance / dpa »Überstürzter Abzug« (Bundeswehrsoldaten in Kundus)

Berlin. Offiziere im Bundesverteidigungsministerium haben einen Siegeszug der Taliban lange vor dem überstürzten Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan für sehr wahrscheinlich gehalten. Das geht aus internen E-Mails und Analysen hervor, die am Donnerstag bei der ersten Zeugenvernehmung des Afghanistan-Untersuchungsausschusses des Bundestages zur Sprache kamen.

Demnach wurde in der Abteilung für Strategie und Einsatz bereits Ende 2019 prognostiziert, dass die afghanischen Streitkräfte »langfristig von externer Unterstützung abhängig sein würden«, wie ein Oberstleutnant als Zeuge bestätigte. Ein Reservist aus der Abteilung merkte laut den Dokumenten, die den Abgeordneten vorliegen, im April 2020 an: Es sei an der Zeit, in den Unterrichtungen an das Parlament »in homöopathischen Dosen« darzustellen, dass man ohne die Präsenz ausländischer Truppen mittelfristig erleben werde, wie immer mehr Bezirke an die islamistischen Taliban fallen. (dpa/jW)