Washington: Weitere 1,1 Milliarden Dollar für die Ukraine

Roman Koksarov/ AP Photo Ersatz auf dem Weg: High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)

Washington. Die USA haben der Ukraine weitere 1,1 Milliarden Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) an Militärhilfen zugesagt. Das neue Rüstungspaket umfasst unter anderem 18 Raketenwerfersysteme vom Typ Himars, 150 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Humvee, 150 Fahrzeuge zum Transport von Waffen sowie Radargeräte und Anti-Drohnen-Systeme, wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Lieferung der Güter dürfte erst in einigen Monaten erfolgen. Sie stammen nicht aus US-Armeebeständen, sondern werden bei der Rüstungsindustrie neu bestellt. Das Pentagon erklärte, die neue Zusage unterstreiche die Entschlossenheit der US-Regierung, »die Ukraine langfristig zu unterstützen«. Mit dem neuen Paket steigt der Umfang der US-Militärhilfe für die Ukraine seit Beginn des Krieges am 24. Februar auf 16,2 Milliarden Dollar. (AFP/jW)