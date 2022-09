USA: Prozessbegin gegen faschistische Miliz wegen Sturm auf Kapitol

Jim Urquhart/Reuters »Oath Keepers«-Gründer Stewart Rhodes in seinem Element (Minneapolis, 10.10.2019)

Washington. In den USA hat der Prozess gegen den Gründer der faschistischen Miliz »Oath Keepers«, Stewart Rhodes, wegen seiner Beteiligung an der Kapitol-Erstürmung Anfang 2021 begonnen. Rhodes und vier weitere angeklagte Mitglieder der Gruppierung müssen sich seit Dienstag vor einem Bundesgericht in Washington wegen »aufrührerischer Verschwörung« verantworten. Es ist der erste Prozess zum Sturm auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 mit diesem schwerwiegenden Anklagepunkt, auf den bis zu 20 Jahre Haft stehen.

Der für seine schwarze Augenklappe bekannte Rhodes und die anderen »Oath Keepers« sollen sich laut Staatsanwaltschaft verschworen haben, um eine Zertifizierung des Wahlsieg des heutigen Präsidenten Joseph Biden und damit einen Regierungswechsel zu verhindern. Sie sollen sich Waffen, Munition und Ausrüstung besorgt und ihre Anreise nach Washington koordiniert haben. Ihre Waffen lagerten sie laut Anklage wegen des strengen Waffenrechts in Washington in einem Vorort, um gegebenenfalls darauf zugreifen zu können.

Der Exsoldat Rhodes hatte die »Oath Keepers« 2009 gegründet. Die Miliz rekrutiert insbesondere frühere oder aktuelle Polizisten und Soldaten und will sich gegen eine angebliche Beschneidung von Freiheitsrechten durch die US-Regierung zur Wehr setzen. Bei der Miliz gibt es große Sympathien für Expräsident Donald Trump. Bei dem auf mehrere Wochen angesetzten Prozess gegen Rhodes und vier weitere »Oath Keepers« könnte es weitere Erkenntnisse zu Verbindungen zwischen den Faschisten und dem Umfeld Trumps geben. Die Angeklagten dürften argumentieren, sie hätten keineswegs den Sturz der Regierung zum Ziel gehabt. Sie hätten vielmehr damit gerechnet, dass Trump das sogenannte Aufstandsgesetz aus dem Jahr 1807 aktivieren würde und dann Milizen wie die »Oath Keepers« damit beauftragen würde, Polizeiaufgaben zu übernehmen. Hunderte radikale Trump-Anhänger hatten am 6. Januar 2021 den Kongress gestürmt, als dort Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 zertifiziert werden sollte. (AFP/jW)