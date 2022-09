Keine Zurückhaltung

Swen Pförtner/dpa Die Bauministerin bei der IG BAU auf dem Gewerkschaftstag in Kassel

Von der Krise in die Krise. Die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) hat am Montag nachmittag unter dem Motto »Auftrag Zukunft« in Kassel ihren 23. ordentlichen Gewerkschaftstag eröffnet. Aufgrund der verschärften Pandemielage war der Gewerkschaftstag aus dem Jahr 2021 um ein Jahr verschoben worden. Neben rund 350 Delegierten aus dem Bundesgebiet haben rund 100 Gäste den Weg in das Kasseler Kongress-Palais gefunden. IG BAU-Bundesvorsitzender Robert Feiger begrüßte am späten Montag nachmittag neben der Linke-Vorsitzenden Janine Wissler auch DGB Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi mit gesamtem Vorstand, die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Serpil Midyati und Bauministerin Clara Geywitz.

»Klimakrise, Corona, Digitalisierung, Geflüchtete«, benannte Robert Feiger in seiner Eröffnungsrede neben dem Ukraine-Krieg »und seinen wirtschaftlichen Folgen« die »immensen Herausforderungen«. Feiger lobte die »Entlastungspakete« der Bundesregierung. Die habe mit »Energiepreisbremse, Inflationsbonus und weiteren Zahlungen«, ihr »soziales Auge geschärft«. An die Gewerkschaften gerichteten Forderungen, sich angesichts der Krise mit Lohnforderungen zurückzuhalten, entgegnete der Vorsitzende, höhere Löhne hätten das Leben »nie teurer, sondern immer besser gemacht«. Bundeskanzler Olaf Scholz lobte in seiner Videobotschaft an den Gewerkschaftstag ebenfalls die eigenen »Entlastungspakete«, in die »fast 100 Milliarden« Euro geflossen seien. Die angekündigten »Sonderzahlungen« von bis zu 3.000 Euro seien »eine große Möglichkeit« für Gewerkschaften, Politik und Unternehmen, um »zusammenzuhalten«. Auch die DGB-Vorsitzende Fahimi und Bauministerin Geywitz richteten ein Grußwort an den Gewerkschaftstag.

Im Rahmen der Eröffnung verlieh die IG BAU den Julius Leber Preis für Zivilcourage. Den mit 10.000 Euro dotierten Preis erhielt die Initiative 19. Februar Hanau, die von Angehörigen der Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 gegründet wurde und sich seitdem gegen strukturellen Rassismus in der Bundesrepublik einsetzt. Serpil Midyati betonte in ihrer Laudatio den »riesengroßen Respekt« vor der Initiative und beklagte die weiterhin »erschreckende Regelmäßigkeit« rassistischer Übergriffe in der Bundesrepublik. Emis Gürbüz, Mutter des ermordeten Sedat Gürbüz, kritisierte die weiterhin schleppende und unzureichende Aufklärung des Anschlags. »Alle, die Verantwortung tragen müssten«, seien entweder befördert oder versetzt worden, der hessische Landespolizeipräsident sei nun in den Ruhestand versetzt worden. »So wird es immer gemacht«, beklagte Gürbüz.