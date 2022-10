Marktgläubige Energieminister

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Klare Anzeige: Druck im Erdgasnetz auf dem Gelände des Gasspeichers in Bad Lauchstädt (8.3.2022)

Nach der Tagung der EU-Energieminister am vergangenen Freitag war von einem Notfallplan die Rede, der beschlossen worden sei, um die horrenden Strompreise in den Griff zu bekommen. Maßnahmen, mit denen tatsächlich inflationsdämpfend in das Geschehen an den Energiemärkten eingegriffen wird, sind jedoch nicht enthalten. Über Preisbremsen wird in Brüssel also weiter heftig gestritten.

Geeinigt haben sich die Vertreter der Mitgliedstaaten darauf, Übergewinne aus dem Bereich der nichtfossilen Energieträger teilweise abzuschöpfen, also etwa aus der Stromproduktion mit Atomkraft oder aus erneuerbaren Energiequellen. Im Vorfeld der Tagung hatte die Kommission eine Einnahmengrenze von 180 Euro pro Megawattstunde vorgeschlagen. Für fossile Energieunternehmen soll hingegen eine »Solidarabgabe« greifen, die ein Drittel jener Gewinne abschöpft, die mehr als 20 Prozent des Durchschnittsgewinns der vergangenen vier Jahre betragen.

Letztlich wollen die Energieminister also nur den Zugriff auf einen relativ kleinen Teil der Übergewinne aus der Energiewirtschaft. Wie diese Einnahmen dann wiederum an die Verbraucher weitergegeben werden sollen, blieb unklar. Denn Energiepreisdeckel bleiben umstritten: Wenngleich 15 Mitgliedstaaten eine Preisobergrenze für Energieimporte forderten, erteilte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) einer EU-weiten Obergrenze erneut eine Absage. Und der einst von der Kommission lancierte Preisdeckel exklusiv für russisches Gas ist seit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines ohnehin obsolet.

Schließlich ist eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen aus Russland aufgrund der Beschädigungen bis auf weiteres unmöglich, die Anreize zur Rückkehr an den Verhandlungstisch und zur Deeskalation der Sanktionsspirale sind merklich geschrumpft. Hauptprofiteur sind nicht nur geo-, sondern auch energiepolitisch die USA. Deren teures Flüssigerdgas wird zunehmend alternativlos, und eine Preisgrenze, die sich gegen US-Importe richtet, ist mit der BRD nicht zu machen.

Hingegen forderte der luxemburgische Energieminister, Claude Turmes, »dass die EU mit US-Präsident Joseph Biden das Gespräch sucht. Die größte Solidarität der USA mit uns wäre die Lieferung von Energie zu einem Preis, der uns nicht in eine Rezession stürzt«, sagte er – und kritisierte den deutschen »Doppelwumms« als Alleingang. Denn während die Bundesregierung einen EU-weiten Gaspreisdeckel blockiert, will sie auf nationaler Ebene Kredite von bis zu 200 Milliarden Euro aufnehmen, um auf die Gaspreisentwicklung einzuwirken.

Es gebe ein »wahnsinniges Rennen zwischen Regierungen«, sich gegenseitig mit Entlastungspaketen zu übertrumpfen, meckerte deshalb Turmes am Freitag. Ähnliche Töne kamen aus Italien und Belgien. So sprach etwa der scheidende Regierungschef Italiens, Mario Draghi, von »gefährlichen und ungerechtfertigten Verzerrungen des Binnenmarktes«. Die EU müsse »in der Krise zusammenhalten«.

Ebenfalls beschlossen haben die Energieminister ein gemeinsames Stromsparziel: War bislang noch von notwendigen Einsparungen in Höhe von 20 Prozent die Rede, hat man sich nun auf »verbindliche« Einsparungen von fünf Prozent verständigt. Wie diese erreicht werden, bleibt jedem Mitgliedstaat selbst überlassen. Die Kommission kündigte zudem an, bald ein sogenanntes Herbstpaket vorlegen zu wollen, das »temporäre Maßnahmen gegen die hohen Gaspreise und für eine stärkere Gasversorgungssicherheit« beinhaltet.

Ebenfalls weiterhin im Gespräch ist der gemeinsame Gaseinkauf an den Märkten. Habeck setzt sich nach eigenen Angaben auf EU-Ebene dafür ein, »unsere europäische Stärke klug zu nutzen und durch gemeinsame Einkaufsstrategien den Gaspreis europaweit zu senken«.