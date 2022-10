Vom Frieden weit entfernt

Khaled Abdullah/REUTERS Polizeieinheiten der Ansarollah begleiten den UN-Sondergesandten Hans Grundberg in Sanaa (11.4.2022)

Ein halbes Jahr nach ihrem Beginn und nach zweimaliger Verlängerung endet die Waffenruhe im Jemen. Das erklärte der UN-Sonderbeauftragte Hans Grundberg wenige Stunden nach ihrem Auslaufen am Sonntag abend. Kurz danach kam es zu Gefechten in mehreren Provinzen des Landes. Grundberg hatte versucht, diesmal eine Verlängerung um sechs Monate zu erreichen, die an zusätzliche Bedingungen wie die Öffnung wichtiger Straßen in Tais im Südwesten und einen Gefangenenaustausch geknüpft gewesen wäre. Zudem betonte Grundberg sein Ziel, die Feuerpause in einen dauerhaften Waffenstillstand zu überführen. Denn die zuerst im April vereinbarte Waffenruhe war nicht nur die erste ihrer Art seit 2016 – es war auch festgelegt worden, Verhandlungen über einen langfristigen Friedensvertrag zu führen.

Dass genau dies nicht geschehen sei, bemängeln die Ansarollah (»Huthis«), die den Norden des Landes mit der Hauptstadt Sanaa kontrollieren, wo 70 Prozent der 30 Millionen zählenden Bevölkerung leben. Die Ansarollah fordern eine vollständige Aufhebung der seit 2016 bestehenden See- und Luftblockade, die für die laut UNO derzeit größte humanitäre Krise weltweit verantwortlich sind. Der Jemen muss 90 Prozent seines Bedarfs importieren, darunter Lebensmittel, Kraftstoff und Medikamente. Erst kürzlich kam die Weltorganisation gegen Folter im Bericht »Folter in Zeitlupe« zu dem Schluss, die von der Kriegskoalition aufrechterhaltene Seeblockade habe erheblich zum Hungertod der jemenitischen Zivilbevölkerung beigetragen und könne als Folter angesehen werden. »Die Zehntausenden Zivilisten, die aufgrund von Unterernährung, durch Wasser übertragener Krankheiten und des fehlenden Zugangs zu Gesundheitsversorgung sterben, sind keine Kollateralschäden des Konflikts«, sondern direkte Opfer von Kriegsverbrechen, hatte Helen Legeacy, Rechtsdirektorin der 1985 in Genf gegründeten Allianz von Nichtregierungsorganisationen, erklärt. Nicht nur die Mitglieder der Kriegskoalition, sondern auch Unternehmen und Regierungen, die Rüstungsgüter liefern, könnten haftbar gemacht werden. Mittlerweile werden über 400.000 Todesopfer des Jemen-Kriegs gezählt, die entweder aufgrund direkter Kampfhandlungen oder durch die Folgen der Blockade ums Leben gekommen sind.

Weiter werfen die Ansarollah der Kriegskoalition vor, allein in den ersten vier Monaten die Waffenruhe 25.578mal gebrochen zu haben. Schon Anfang August hatte der Leiter ihrer Verhandlungsdelegation, Mohammed Abdulsalam, angekündigt, einer Verlängerung »gemäß den derzeitigen Bedingungen« nicht zuzustimmen. Zudem hat die Koalition entgegen der Vereinbarung weiter Treibstoffschiffe beschlagnahmt, obwohl diese bereits die Kontrollen der Vereinten Nationen durchlaufen hatten. Ein weiterer Grund, der Verlängerung nicht zuzustimmen, seien fehlende Garantien für die Auszahlung der Gehälter und Renten von Staatsbediensteten. Die Ansarollah betonen seit Monaten, dass eine diesbezügliche Einigung unabdingliche Voraussetzung für eine Fortsetzung der Waffenruhe sei.

Mit dem Scheitern der Verhandlungen am Wochenende droht jetzt eine neue Eskalation nicht nur innerhalb des Jemen: Am Sonntag forderten die Ansarollah, die in den vergangenen Monaten in zwei großen Militärparaden ihr Arsenal neuentwickelter Waffen präsentiert haben, die in Saudi-Arabien und den Emiraten operierenden Ölgesellschaften ultimativ auf, das Land zu verlassen. Auch die Reedereien sollten davon absehen, die Ölhäfen mit ihren Schiffen anzusteuern. »Die jemenitischen Streitkräfte haben die Flughäfen, Häfen und Ölgesellschaften der Aggressionsländer im Fadenkreuz«, erklärte der Oberste Politische Rat der Ansarollah. Er wirft der Kriegskoalition vor, jemenitische Ressourcen zu stehlen. Am 4. August hatte die jemenitische Nachrichtenagentur Saba berichtet, Rohöl- und Gaseinnahmen »in Höhe der Gehälter aller Staatsangestellten für einen Zeitraum von sieben Monaten« seien geplündert worden. Die daran beteiligten Unternehmen wurden vom Obersten Wirtschaftsausschuss der Ansarollah aufgefordert, den Raub umgehend zu stoppen.