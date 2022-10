Für Frieden, gegen »Querfront«

IMAGO/aal.photo Auch in München gingen am Sonnabend Kriegsgegner auf die Straße

Die Bilanz: positiv. In einer Erklärung zeigt sich die hiesige Friedensbewegung zufrieden mit ihrem Aktionstag vom 1. Oktober. Unter dem Motto »Keinen Euro für Krieg und Zerstörung! Statt dessen Milliarden für eine soziale, gerechte und ökologische Friedenspolitik! Stoppt den Krieg! Verhandeln statt schießen!« hatten der Bundesausschuss Friedensratschlag und die Kooperation für den Frieden dazu aufgerufen, gegen den Ukraine-Krieg auf die Straße zu gehen. In rund 30 Städten fanden Demons­trationen und Kundgebungen statt, an denen sich insgesamt mehrere tausend Menschen beteiligten. Die größte Veranstaltung mit etwa 1.500 Personen gab es den Angaben zufolge in Hamburg. In Berlin versammelten sich rund 1.200 Menschen, in Stuttgart an die 1.000.

Thematisiert wurden der Überfall Russlands auf die Ukraine und seine Folgen ebenso wie die steigenden Rüstungsausgaben Deutschlands und weiterer NATO-Staaten. »Den Fokus haben wir auf die Forderung gelegt, keine weiteren Waffen an die Ukraine zu liefern, denn darin besteht in der Friedensbewegung große Einigkeit«, erklärte Willi van Ooyen im Namen des Organisationskreises am Montag gegenüber junge Welt. »Anders sieht es mit den Forderungen nach Beendigung der Sanktionen aus. Der Aufruf zum Aktionstag war der Minimalkonsens: Unter Sanktionen sollen keine Menschen leiden müssen.«

Jutta Kausch, Sprecherin der Friedenskoordination Berlin (Friko), äußert am Montag gegenüber jW einen klaren Standpunkt: »Die Gruppen der Friedenskoordination positionieren sich eindeutig gegen die Sanktionen, wir sehen sie als eine Form des Wirtschaftskrieges, den wir selbstverständlich ablehnen.« Eine ähnliche Formulierung hatte sich zuvor in dem Hamburger Demonstrationsaufruf gefunden. Darin heißt es: »Der Wirtschaftskrieg des von den USA geführten Westens schadet Europa und wird dazu führen, dass wir, die in Deutschland lebenden Menschen, verarmen und im Winter frieren müssen. Dagegen gehen wir auf die Straße. Wir fordern ein Ende der Waffenlieferungen und Verhandlungen über einen Waffenstillstand.«

In den bürgerlichen Medien spielte bei der Berichterstattung über die Veranstaltungen vor allem ein Thema eine Rolle: die mögliche Nähe zur politischen Rechten. Besonderes Augenmerk entfiel dabei auf die Berliner Friedensdemonstration. In der Hauptstadt fand parallel eine Kundgebung der »Handwerker für den Frieden« statt. Versammlungsleiter und Handwerksmeister Karl Krökel steht in der Kritik, weil er dem reaktionären Compact-Magazin vor der Kundgebung ein Interview gegeben hatte. Sichtbar vor Ort waren Mitglieder der rechten Pseudogewerkschaft »Zentrum Automobil« sowie »Querdenker«-Gruppen. Als am Ende der Versammlung dazu aufgerufen wurde, nun zur linken Friedenskundgebung zu gehen, folgten dem einige Personen, darunter eine nicht verifizierbare Zahl aus dem rechten Spektrum. Noch am selben Tag erschien bei spiegel.de ein Artikel mit dem Titel »So kam es zur ersten Querfront im ›heißen Herbst‹«. In dem Beitrag versuchen eine Autorin und ein Autor mit offensichtlich wenig Demonstrationserfahrung, die Verantwortung der Friko für die Teilnahme Rechter herbeizuschreiben. Es habe bereits im Vorfeld Warnungen gegeben, heißt es dort, doch die Ordner hätten nur zugeschaut. Außerdem seien mehrere Minuten vergangen, bevor es eine Distanzierung gegeben hätte.

»Als ich ganz zu Beginn unserer Demonstration auf die Bühne gegangen bin, war mein erster Satz eine Distanzierung von rechten Kräften«, erwiderte Jutta Kausch gegenüber jW. »Später hat unser Koorganisator Uwe Hiksch die Polizei vom Lautsprecherwagen aus aufgefordert, die Rechten unserer Demonstration zu verweisen.« Es sei darüber hinaus auffällig, dass versucht werde, jede Forderung und Argumentation, die nicht dem herrschenden Narrativ zum Ukraine-Krieg entspräche, in die rechte Ecke zu stellen. »Die versuchte Teilnahme rechtsradikaler Organisationen in Berlin konnte durch entschiedenes Auftreten der Veranstalter:innen abgewehrt werden«, heißt es dann auch in der Erklärung von Willi van Ooyen und Angelika Wilmen im Namen des Orgateams des Aktionstages.

Dass es Sprechchöre gegen rechts aus der Demonstration gegeben und die Polizei sich schützend vor die Rechten gestellt hatte, konnte auch im Spiegel-Artikel nicht verschwiegen werden. Die Frage, welche Möglichkeiten Versammlungsorganisatoren darüber hinaus haben, Neonazis ohne Unterstützung der anwesenden Polizeikräfte von einer Kundgebung zu entfernen, wurde indes nicht beantwortet.