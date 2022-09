Heute im Angebot

Der britische Sänger Phil Collins und seine Genesis-Bandkollegen Mike Rutherford und Tony Banks verkaufen einen Teil ihrer Musikrechte an das US-Unternehmen Concord. Das schrieb das Musiklabel am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram und verlinkte einen Bericht des Wall Street Journal. Laut der US-Zeitung umfasst der Deal Werke der Solokarrieren der drei, ihrer gemeinsamen Genesis-Zeit und der von Rutherford gegründeten Band Mike and the Mechanics. Sie schätzte den Wert der Vereinbarung auf 300 Millionen US-Dollar (rund 305 Millionen Euro). (dpa/jW)