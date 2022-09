»Konflikte sind im Wahlkampf niemals hilfreich«

Fabian Steffens/IMAGO/Eibner Ein Wahlplakat der Partei Die Linke im niedersächsischen Oldenburg (26.8.2022)

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Seit 2013 ist Ihre Partei Die Linke dort nicht mehr vertreten, dafür fiel sie auf Bundesebene zuletzt vor allem mit versuchter Selbstzerlegung auf. Viel schlechter könnten die Bedingungen für einen Wiedereinzug nicht sein, oder?

Lassen Sie es mich so formulieren: Die Startbedingungen für diesen Wahlkampf waren alles andere als optimal. Aber wir haben uns in den Umfragen von zwei Prozent auf mittlerweile vier Prozent hochgearbeitet. In Niedersachsen genießen wir breite Unterstützung sowohl aus der Bundespartei als auch aus der Bundestagsfraktion. Daher sind wir optimistisch, dass wir die Fünfprozenthürde schaffen werden. Zumal wir bei der letzten Wahl 2017 den Wiedereinzug mit 4,6 Prozent denkbar knapp verpasst haben.

Welche Themen sind für Sie die zentralen im Wahlkampf?

Zunächst will ich festhalten, dass wir unser Wahlprogramm ohne Gegenstimme verabschiedet haben – soviel zum Thema Geschlossenheit. Geschrieben haben wir es nicht im stillen Kämmerlein, sondern gemeinsam mit Gewerkschaften, Verbänden und Initiativen erarbeitet. Darin gibt es vier Schwerpunkte. Erstens das Thema Gesundheit und Pflege: Es fehlt an allen Ecken und Enden an Pflegekräften. Das liegt vor allem an den schlechten Arbeitsbedingungen und der teils unterirdischen Bezahlung. Da muss sich dringend etwas ändern. Zweitens die Bildungspolitik: In Niedersachsen fehlen rund 7.000 Lehrkräfte, außerdem mangelt es an Therapeutinnen und Sozialarbeitern an den Schulen. Wir fordern eine Einstellungsoffensive sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Drittens: Gerade in den Ballungszentren haben wir explosionsartige Mieterhöhungen erlebt, bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Hier braucht es eine Bundesratsinitiative für einen Mietendeckel und die Gründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Viertes Thema: der öffentliche Nahverkehr. Wir fordern erhebliche Investitionen beim Ausbau des Angebots, das heißt Reaktivierung von Bahnstrecken. Es braucht eine bessere Taktung und mehr Personal.

Wie reagieren die Menschen an den Wahlkampfständen auf Ihre Partei und Ihre Positionen?

Es gibt diejenigen, die sagen: Linkspartei, das ist nicht meine Partei. Ansonsten erleben wir viele offene Gespräche. Teilweise schildern uns Menschen ihre Situation sehr persönlich und berichten über Probleme wie Mietsteigerungen und die Sorge vor der Energieendabrechnung. Da spielen sich Dramen ab.

Ihre Partei hat zuletzt viele Wahlniederlagen eingefahren. Eine Analyse der gemachten Fehler wäre für künftige Erfolge unerlässlich. Was ist schiefgelaufen?

Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen waren die Ergebnisse nicht wie erhofft. Die Bundestagswahl lief katastrophal. Direktmandate hin oder her: Mit 4,9 Prozent wurden wir abgewählt. Das Hautproblem ist, dass die Linke als zerstritten wahrgenommen wird. Das ist vielleicht noch nicht bei allen, aber bei den meisten angekommen. Der Erfurter Bundesparteitag im Juni hat die richtigen Weichen gestellt. Zudem wird nun viel dafür getan, den Protest nicht nur im Parlament oder in einer Pressemitteilung zu formulieren, sondern ihn auf die Straße zu bringen. Das ist ein wichtiger Schritt.

War es hilfreich, dass mitten im Wahlkampf der Streit innerhalb der Bundestagsfraktion so zugespitzt worden ist?

Konflikte sind im Wahlkampf niemals hilfreich. Wenn ich aber beim Blick auf die Umfragen sehe, dass wir uns bei vier Prozent stabilisiert haben, kann ich nicht feststellen, dass uns dieser Streit geschadet hat.

Angesichts der steigenden Preise hat Ihre Partei zu sozialen Protesten aufgerufen, aber nur wenige Menschen mobilisiert. Wie erklären Sie sich die offensichtliche Kluft zwischen Ihrer Partei und den Menschen, die Sie mit Ihren Forderungen erreichen wollen?

Grundsätzlich ist es erst einmal wichtig, dass wir etwa an unserem Aktionstag am 17. September bundesweit Menschen mobilisiert haben. Auch in Niedersachsen gab es Veranstaltungen wie in Hannover oder Hildesheim. Dass man nicht kurzfristig 10.000 Menschen versammeln kann, würde ich als Anfangsschwierigkeit sehen. Klar ist, dass der Protest noch deutlich breiter werden muss. Daran arbeiten wir.