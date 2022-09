Habeck dämpft Erwartungen

Frank Hormann/IMAGO/Fotoagentur Nordlicht »Hinter den Anschlüssen leben Menschen, die wir nicht kennen« – Robert Habeck am Energiestandort Lubmin

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) warnte am Freitag vor Erwartungen an die Gaspreisbremse, die am Vortag von der Regierung verheißungsvoll angekündigt worden war. Man werde den Gaspreis »natürlich« nicht auf den Stand von 2021 »runtersubventionieren können«, »und zwar sehr lange Zeit nicht«, sagte Habeck im Deutschlandfunk (DLF). Mit der Konzeption der Bremse ist eine Expertenkommission befasst. Gedeckelt werden sollen laut Habeck etwa vier Fünftel des Durchschnittsverbrauchs, und zwar pauschal. »Die Abrechnung erfolgt über die Anschlüsse«, sagte der Minister. »Hinter den Anschlüssen leben Menschen, die wir nicht kennen.« Nicht einmal die Anzahl der über den jeweiligen Anschluss versorgten Personen sei ohne weiteres zu ermitteln, geschweige denn Einkommen oder Vermögen. Demnach wird der Millionär in der Villa mit Schwimmbad sehr viel stärker entlastet als die Familie im Elendsviertel. Gerecht ist das nicht, aber »unbürokratisch«, wie Habeck im DLF betonte.

Finanziert werden soll das ganze mit einem Sondervermögen, das laut Habeck in der vergangenen Woche »auf einmal da war«. Wo es denn gefunden wurde, erkundigte sich der Radiomoderator. »In den Schulden. Das sind kreditfinanzierte 200 Milliarden Euro, die über ein Sondervermögen ausgekehrt werden.« Mit diesem Geld, das noch vom Bundestag freigegeben werden muss, will die Regierung neben den Gas- auch die Strompreise bremsen, aber vor allem will sie damit Unternehmen »kapitalisieren«, kleinere und größere wie den Gasimporteur Uniper. Dessen Rettung wird den Bund nach Lage der Dinge an die 30 Milliarden Euro kosten. Zum Vergleich: Ein Gaspreisdeckel von 14 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs schlüge im Jahr 2023 mit etwa 27 Milliarden Euro zu Buche, besagt eine am Freitag veröffentlichte Studie der Hans-Böckler-Stiftung.

Je ärmer einer ist, desto weniger wird er von den 200 Milliarden haben, und angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs wird die Regierung bald wieder »in den Schulden« nach mehr Geld suchen müssen.