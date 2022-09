»Den Krieg vermeidet, wer vernünftig ist!«

Michael Helbig/lbn/dpa Erweckungserlebnis »Faust«: Margarete (Johanna-Julia Spitzer) und Faust (Kai Börner) in einer Inszenierung von Christoph Schroth am Cottbuser Staatstheater 2008

Als Christoph Schroth 2003 in Rente (nicht in den Ruhestand ging), überreichten ihm Weggefährten den schönen und informativen Text-Bild-Band mit dem Titel »Wo ich bin, ist keine Provinz«. Diesen Satz sagte Schroth, als er 1992 zum dritten Mal während seiner mehr als 40jährigen Arbeit als Theaterregisseur und -leiter aus der (Theater-)Hauptstadt Berlin in die »Provinz« ging, und zwar nach Cottbus. Zum ersten Mal hatte es ihn 1966 nach Stationen beim Maxim-Gorki-Theater und der Volksbühne nach Halle (Saale) gezogen, zum zweiten Mal 1974 von der Volksbühne nach Schwerin.

Der Ausspruch bewies Selbstbewusstsein und vor allem die Absicht, auch nach der »Wende« gemeinsam mit einer kleinen Truppe von Mitstreitern das in Schwerin erfolgreiche Theaterkonzept »In der Kunst genießen die Menschen das Leben« (nach Brecht) nach Möglichkeit auch in Cottbus zu realisieren.

Christoph Schroth hatte Journalistik, Theaterwissenschaft und im Fernstudium Philosophie studiert. In dem Buch heißt es: Er »teilt seinen Geburtstag mit dem von Karl Marx, und er teilt mit dem ersten Marxisten einige von dessen Ansichten, vor allem solche, die in der real existierenden DDR unerwünscht waren«. Tatsächlich wurden in Halle zwei seiner Inszenierungen verboten. In Schwerin schafften Leitungsteam, Ensemble und Publikum es nach einigen Anfangsfehlern sogar, gegen Widerstände »von oben« mehrere Texte des dauerhaft umstrittenen Volker Braun auf die Bühne zu bringen.

Christoph Schroth wuchs auf in einem Land, in dem Theater und Theaterkunst – schon aus politischen und ideologischen Gründen – sehr ernst genommen wurden. Bereits unmittelbar nach Kriegsende wurde in der SBZ und später in der DDR permanent darüber diskutiert, welche Funktion das Theater in der neuen Gesellschaft habe, haben solle und haben werde. In den 70er Jahren gab es eine große Debatte über ›Volkstheater‹. Dass Theater für das Volk gemacht werden sollte, war klar. Aber wer war das Volk in dieser Zeit? Das Schweriner Ensemble mischte sich engagiert in die Dispute ein – theoretisch und praktisch. Im Theater wollte und sollte das Volk nicht mehr belehrt werden, sondern mit-denken und mit-diskutieren über die Gestaltung der Gesellschaft. Modernes Volkstheater als kritische Aneignung und produktive Fortsetzung der demokratischen Traditionslinie, die es seit der griechischen Antike gab. Dieser Selbstauftrag bedeutete anstrengende experimentelle, forschende Theaterarbeit. Inszenierungen von Stücken von Volker Braun, Bertolt Brecht, Gabriel Garcia Lorca, Johann Nestroy, William Shakespeare, Karl Valentin und vielen anderen gehörten dazu.

Schon im Frühjahr 1976 stemmte das Theater die ersten »Entdeckungen«: Das waren, inspiriert von den »Spektakeln« in Benno Bessons Volksbühne, Theaterfeste zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Angeboten wurden an ein bis zwei Abenden bis zu 14 Veranstaltungen, Vorprogramme, Hauptprogramme, Nachtprogramme in allen Räumen des Theaters und bis tief in die Nacht. Das erforderte vom gesamten Theater einen ungeheuren künstlerischen, organisatorischen, logistischen, personellen und finanziellen Arbeitsaufwand. Oberspielleiter Schroth war für alles verantwortlich und überall dabei.

Die »Entdeckungen III« mit ­»Faust I/II« unter Schroths Regie am ersten Abend und mit neuen Texten aus der DDR am zweiten Abend kamen 1979 heraus, zu Goethes 230. Geburtstag und zum 30. Geburtstag der DDR. Den »Faust« auf die Bühne zu bringen erforderte eine Portion Mut – spätestens seit der politisch heftig umstrittenen Inszenierung von »Faust I« am Deutschen Theater Berlin 1968 (Regie: Adolf Dresen/Wolfgang Heinz). Nun sogar beide Teile an einem Abend und in einer damals überraschenden Lesart: mit vier verschiedenaltrigen Faust-Darstellern und mit einer Frau als Mephisto. Sie spielte weniger den teuflischen Mephisto als den, der gehörig schuften und alle seine Möglichkeiten ausschöpfen muss, um Fausts hohe Ansprüche an ein erfülltes Menschenleben zu befriedigen. Ab diesen »Entdeckungen III« »wallfahrten« viele Leute, auch Schulklassen, Studenten- und andere Gruppen aus der ganzen DDR, nach Schwerin und nahmen es auf sich, spätnachts zurückzufahren.

Am genauesten erinnere ich die »Entdeckungen V: Antike«. Sie waren, sind, bleiben aktuell. Sie waren ein Protest gegen die Atomraketenstationierung in Europa 1982, und sie waren ein Fest. Vor dem Theater standen das Trojanische Pferd, flammende Feuerschalen, eine Gulaschkanone, Opernsänger und Ballettänzer gaben die Erbsensuppe aus. Das Wichtigste waren die Aufführungen.

Das Schauspielensemble spielte den Trojanischen Krieg und zeigte, wie Kriege ablaufen: Die Kriegsvorbereitung: »Iphigenie in Aulis« (Euripides). Iphigenie wird – um des kriegsnotwendigen Fahrtwinds willen – getäuscht und geht begeistert in den Opfertod für das Vaterland. Das Ende: »Die Troerinnen« (Euripides). Troja zerstört, alle trojanischen Männer und Knaben vernichtet. Wartend auf ihre Deportation nach Griechenland, diskutieren die Frauen über ihr Verhalten im Krieg. – Fortsetzung der Gewalt: »Agamemnon« (Aischylos). Der Feldherr Agamemnon und Kassandra, seine Beute, werden, zurück in Mykene, ermordet. Von Klytemnestra, der betrogenen Mutter, Ehefrau und Königin. Schroth, Regisseur aller drei Stücke: »Sieger und Besiegte – der Krieg macht keinen wesentlichen Unterschied mehr. Die Verluste sind auf beiden Seiten unwiederbringlich. Kassandra schreit: ›Den Krieg vermeidet, wer vernünftig ist!‹ Die Seherin, der keiner glaubt … Aber gesprochen wird nur vom Frieden.« (1983)

Mit diesem Friedensfest gastierte das Ensemble in Nancy, Wien, Athen, Delphi, Duisburg, Leverkusen, Wuppertal, Köln, Essen und der Hauptstadt Berlin. Das Schweriner Theater war in der Tat keine Provinz (mehr).

1992 ging Schroth nach Cottbus. Er war 55 Jahre alt. Die historische Utopie war zusammengebrochen. Er gab nicht auf. Als Intendant lernte er, das Mehrspartentheater so unbeschädigt wie möglich durch die Klippen des politischen, ökonomischen und kulturellen Umbaus zu navigieren. Als Regisseur blieb er – trotz alledem – seiner Überzeugung von der hohen Verantwortung des Theaters in der Gesellschaft treu und damit seinen künstlerischen Prinzipien: Ensemblekunst, Vertrauen in das Publikum, Kommunikation, Anregungen zum Durchschauen der nun gewendeten Realität und zum Nachdenken darüber. Tatsächlich schafften er und sein kleines Team es sogar, mit dem untrainierten Ensemble, den nicht ausreichenden Finanzen, den eher konservativen Zuschauern die schöne Tradition der Theaterfeste fortzusetzen – nun zutreffend als »Zonenrand-Ermutigungen«.

Christoph Schroth starb nach langer Krankheit am 20. September 2022 mit 85 Jahren.