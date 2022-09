Unten bleiben

Touristen in Paris haben den Eiffelturm am Donnerstag wegen eines landesweiten Streiktags nicht besichtigen können. Aufgrund der nationalen Proteste, die sich gegen steigende Preise und die geplante Rentenreform richten, sei der Turm nicht zugänglich, teilte die Betreibergesellschaft des Pariser Wahrzeichens mit. Der Vorplatz des Eiffelturms bleibe jedoch geöffnet und sei kostenlos zugänglich. Das Bauwerk wird oft von über 20.000 Menschen täglich besucht. Der Schwerpunkt der Streiks sollte am Donnerstag auf den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Schulen liegen. (dpa/jW)