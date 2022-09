Erinnerung als Erkenntnisform

Alexander Hartmann »Der gute Schriftsteller sagt nicht mehr als er denkt. Und darauf kommt viel an. Das Sagen ist nämlich nicht nur der Ausdruck, sondern die Realisierung des Denkens« – Walter Benjamin

Bevor der schmale Leinenband im schicken Schmuckschuber 1950 bei Suhrkamp erscheinen konnte, musste Theodor Adorno die Typo- und Manuskripte der darin enthaltenen Texte seines Freundes zunächst einmal an verschiedenen Orten auffinden und edieren. Denn da sich für die ab 1932 entstandenen autobiographischen »Stücke« ursprünglich kein Verlag fand, konnte Walter Benjamin die Erinnerungen an seine »Berliner Kindheit um Neunzehnhundert« selbst nur auszugsweise und zum Teil unter Pseudonym in Zeitungen publizieren. Erst 1981 tauchte in der Pariser Bibliothèque Nationale das 1938 im Exil entstandene Typoskript einer Fassung letzter Hand auf, das die vom Autor intendierte Anordnung der insgesamt 30 Texte vorgibt und von Benjamin dort versteckt wurde, um den Krieg zu überdauern und womöglich doch noch einer größeren Leserschaft bekannt zu werden. Da allerdings gehörten die als zweiter Band der »Bibliothek Suhrkamp« prominent plazierten Reminiszenzen seiner großbürgerlichen Aufbringung im Berlin der Gründerzeit längst zu den stark rezipierten Texten des posthum zu verdienter Ehre gekommenen Philosophen und Kulturkritikers.

Zwar erscheint seit 2008 die Kritische Benjamin-Gesamtausgabe in 21 Bänden bei Suhrkamp, und man muss sich seinen Benjamin nicht mehr mühsam zusammensuchen, doch bleibt sein vielverzweigtes Œuvre allemal unübersichtlich genug, um leicht die Orientierung darin zu verlieren und unwillkürlich in Suchbewegung zu geraten. Dem Proust-Übersetzer, der durch den Naziterror 1940 in den Tod getrieben und in einem Massengrab verscharrt wurde, auf seiner Suche nach der verlorenen Zeit ein Stück des Weges zu folgen, lädt unter dem Titel »Expeditionen in die Tiefe der Erinnerung – Walter Benjamins Berliner Kindheit um Neunzehnhundert« seit Sonntag und noch bis zum 30. Dezember das Schloss Britz ein. In diesem Herrenhaus, das der Spirituosenfabrikantenfamilie Wrede für manche Sommerfrische diente, wuchs Benjamin zwar selbst nicht auf, doch vermittelt es einen wohl einigermaßen passenden Eindruck der vorherrschenden großbürgerlichen Verhältnisse seiner Kindheit im von ihm als »Quartier der Besitzenden« bezeichneten Grunewald. Der im Erdgeschoss des Schlosses befindlichen Dauerausstellung zur Wohnkultur der Gründerzeit wurden nun 13 Objekte hinzugefügt, die in direktem Bezug zu den in der »Kindheit« erinnerten Gegenständen stehen. So etwa eine Botanisiertrommel und eine Schmetterlingssammlung, wie sie Benjamin in »Schmetterlingsjagd« beschwört. Oder der Lesekasten, wie er im gleichnamigen Stück vorkommt, in dem es programmatisch heißt: »Nie wieder können wir Vergessenes ganz zurückgewinnen. Und das ist vielleicht gut. Der Chock des Wiederhabens wäre so zerstörend, daß wir im Augenblick aufhören müßten, unsere Sehnsucht zu verstehen.« Und so unternimmt auch die kleine Ausstellung nicht den Versuch einer erschöpfenden Rekonstruktion der (Benjaminschen) Kindheit um 1900, sondern bietet anhand historischer Alltagsgegenstände eines höheren Hauses einen dem Werk Benjamins adäquaten materialistischen historischen Zugang an. Dieser hatte seine autobiographischen Texte selbst nicht der schlichten Rekapitulation des unwiderruflich Geschehenen willen verfasst, es ging ihm weniger um die Schilderung seiner Kindheitserlebnisse zu transzendenten Zwecken als im geschichtsphilosophischen Sinn konkret um das Erinnern als Erkenntnisform.

So ist es dieser produktive Zusammenhang von Erinnerung und Einsicht, der dem durch die herrschaftlichen Räumlichkeiten wandelnden Besucher beim Betrachten der ausgestellten Objekte und dem Hören der über den Audioguide vermittelten einschlägigen Prosaskizzen Benjamins bestenfalls aufgeht. Und selbst wenn nicht, so finden die Besucher immerhin einmal Gelegenheit, Texte Benjamins zu hören, die in der Sonderausstellung des Museums durch sieben zeitgenössische künstlerische Zugänge weitere Kontextualisierung erfahren. Sollte es dennoch nicht gelingen wollen, sich in Benjamins Werk gekonnt zu verirren, so dürfte das schlicht an der noch fehlenden Übung liegen. Schließlich mag schon stimmen, was, der Skizze »Tiergarten« entnommen, dort an der Wand steht: »Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung.« Gleiches gilt wohl auch für die Lektüre Benjamins.