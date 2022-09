Bratislava bibbert

Radovan Stoklasa/REUTERS Zu viel von der eigenen Energie verkauft: Atomkraftwerk in Mochovce (12.9.2022)

Die Länder Ostmitteleuropas sind von den Folgen des westlichen Wirtschaftskriegs gegen Russland besonders hart getroffen: Laut dem slowakischen Ministerpräsidenten Eduard Heger könnte die Energiekrise die »Wirtschaft« des Landes gar »niederstrecken«. Das erklärte der Liberal-Konservative in einem am Mittwoch in der Financial Times veröffentlichten Interview – laut der britischen Tageszeitung habe bislang kein EU-Regierungschef die Probleme so scharf zusammengefasst.

Die Slowakei verfügt im Prinzip mit Wasser- und Atomkraftwerken über eine ansehnliche Energieproduktion. Allerdings habe das Land laut Heger am Anfang des Jahres seine überschüssigen Energiereserven verkauft und müsse diese nun zum vielfachen Preis wieder erstehen: »Die Slowakei kauft für 500 Euro, was sie für 100 Euro verkauft hat.« Sollte die EU nicht bald milliardenschwere Finanzhilfen zur Verfügung stellen, müssten die »slowakischen Unternehmen dichtmachen, und die ganze Wirtschaft bricht zusammen«. In diesem Fall, so Heger, sei man gezwungen, die Stromversorgung der Slowakei zu verstaatlichen.

Wirtschaftsminister Karel Hirman hatte bereits am Sonntag in einer Sendung des TV-Kanals Markiza erklärt, dass seine Hoffnungen ganz und gar auf eine gemeinsame Lösung auf EU-Ebene gerichtet seien. Die Verstaatlichung der eigenen Energieproduktion sei ein »extremes« Mittel und werde nur für den Notfall in Betracht gezogen. Allerdings seien die bisherigen Vorschläge aus Brüssel, so die Sondersteuer auf Übergewinne von Energiekonzernen, für die Slowakei »ungünstig«, so Hirman: Man verkaufe ja einen Teil des Stroms ins Ausland, dieser werde dann dort versteuert. Das sei Geld, dass Bratislava entgehe und letztlich für die Entlastung der Haushalte und einheimischen Unternehmen fehle.

Wie dramatisch die Lage in dem Fünf-Millionen-Einwohner-Land ist, zeigen zwei Nachrichten aus den vergangenen Tagen: Am Mittwoch wurde bekannt, dass eines der größten Unternehmen, U. S. Steel in Kosice, einen seiner drei Hochöfen abstellt und nach einer Einigung auf Abfindung mehr als 600 Beschäftigte entlässt. Laut Geschäftsführung hänge die Entscheidung mit den gestiegenen Preisen auf dem Energiemarkt zusammen. Die Gewerkschaften befinden sich seit April in Streikbereitschaft.

Die explodierenden Kosten haben unter anderem aber auch einen rasanten Anstieg der Lebensmittelpreise zur Folge. Wie das Nachrichtenportal hnonline.sk am Donnerstag berichtete, müssen die Verbraucher bereits 20 Prozent mehr für das meistverkaufte Mineralwasser eines der führenden Anbieter auf dem Markt zahlen. Aber: Dieser Preis decke immer noch nicht die zusätzlichen Ausgaben durch die gestiegenen Energiekosten. Die geschäftsführende Direktorin des Verbands der Erfrischungsgetränke- und Mineralwasserproduzenten, Lucia Morvai, sagte dazu, die Lage sei »wirklich kritisch«. Sollte die Regierung nicht »sofort und gezielt« helfen, bestehe die »Gefahr von Entlassungen, Stellenabbau und in einigen Fällen sogar der Aussetzung der Produktion«, so Morvai.

Dabei ist der Lebensstandard in der Slowakei ohnehin einer der niedrigsten innerhalb der EU. Das zumindest legt der am 20. September von der UNO veröffentlichte Human Development Index für das Jahr 2021 nahe. Nur in Ungarn, Rumänien und Bulgarien sieht es schlechter aus. Der jährlich publizierte Index orientiert sich an der erwartbaren Lebensdauer bei der Geburt, der erwartbaren Länge der in der Schule verbrachten Zeit und dem Bruttonationaleinkommen pro Kopf. Am besten lässt es sich demnach innerhalb der EU in Dänemark und Schweden leben.

Begleitet wird die Energiekrise in dem Land von einer seit Monaten anhaltenden politischen Krise. Ende August und Anfang dieses Monats waren vier Minister der neoliberalen Partei SAS im Streit über Finanzminister Igor Matovic zurückgetreten. Heger führt seither ein Minderheitskabinett – es geht weder vor noch zurück. Am Donnerstag wurde im Parlament über einen Misstrauensantrag gegen Matovic und über seine Absetzung debattiert. Die Abstimmung wurde für den Abend, nach jW-Redaktionsschluss, erwartet.