»Wir kämpfen weiter für eine neue Verfassung«

Nach wie vor stellen sich Linke die Frage, ­warum in Chile eine große Mehrheit gegen den Verfassungsentwurf votiert hat. Wie erklären Sie sich das Ergebnis der Volksabstimmung von Anfang September?

Die Gründe dafür sind vielfältig. Bei der Wahl der Mitglieder des Verfassungskonvents erzielte die Rechte nicht das gemäß dem festgelegten Quorum für ein Vetorecht erforderliche Stimmendrittel. Seit diesem Zeitpunkt im August 2021 lancierte sie eine Kampagne. Die Anhänger des »Nein« zu einer neuen Verfassung starteten eine Desinformationskampagne hinsichtlich des Eigentums an Wohnimmobilien und privaten Pensionsfonds, angeblich zum Schutz des Privateigentums. Zusätzlich wurde Stimmung gemacht gegen die Plurinationalität, also die Einbeziehung indigener Gemeinschaften in die Verfassung. Es hieß, so gehe die nationale Eigenart Chiles verloren. Damit verbunden war die Behauptung, einige Konventmitglieder wollten angeblich die nationale Flagge, die Hymne und das Wappen beseitigen.

Welche Rolle spielte die Wahlpflicht bei der Abstimmung?

Bei Androhung von Bußgeldern wurden Leute zur Abstimmung gezwungen, die daran gar nicht teilnehmen wollten und sich auch nicht über den zur Wahl stehenden Vorschlag informiert hatten. Die Geldstrafen bei Nichtteilnahme am Referendum konnten bis zu 180.000 chilenische Pesos (knapp 200 Euro, jW) betragen. Zur Einordnung: Das monatliche Mindestgehalt liegt bei 400.000. Zudem waren nicht wenige, die mit »Nein« gestimmt haben, beeinflusst von der auf Angstmacherei und Desinformation ausgerichteten Gegenkampagne. Und der Umstand, dass die Regierung eine Kampagne »Ich wähle informiert« ins Leben rief, verursachte bei vielen eine von den Medien verstärkte Verwirrung. Nicht wenige verwechselten die Abstimmung für oder gegen die neue Verfassung mit einer Entscheidung über die Regierung. Zuvor hatte diese staatliche Zuwendungen gestrichen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, und die Zentralbank hatte die Zinsraten erhöht, um die Inflation unter ­Kontrolle zu bringen.

Was waren die wichtigsten vorgeschlagenen Verfassungsänderungen?

Chile sollte in einen sozialen und demokratischen Rechtsstaat transformiert werden: plurinational, interkulturell, föderativ und ökologisch. Das Ziel war eine inklusive Demokratie auf Basis der Geschlechterparität. Laut Entwurf sollte das Recht auf Würde, Gleichheit und Freiheit als unveräußerlich garantiert werden, ebenso sollte die Verantwortlichkeit des Staates für die Wahrung sozialer Rechte wie auf Gesundheit, Wohnraum, Erziehung, Verkehr, Kultur festgeschrieben werden. Der Schutz der Natur und die Beendigung der wirtschaftlichen Orientierung auf forcierten Bergbau sollten Verfassungsrang bekommen, die Privatisierung von Wasser zurückgenommen werden. Auch das Recht auf Bildung von Gewerkschaften und Verhandlungen auf Betriebsebene sowie ein Streikrecht waren vorgesehen.

Berichten zufolge gab es direkt nach dem Referendum Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden, die hart von der Polizei angegriffen wurden. Was wissen Sie darüber?

Die derzeitige chilenische Regierung mit Gabriel Boric an der Spitze wurde durch die Niederlage beim Referendum geschwächt und steht seitens der Rechten und Ultrarechten unter starkem Druck. Die chilenische Polizei war schon immer sehr repressiv, und nur äußerst selten konnten Übergriffe, Missbrauch und Gewalt gegen Demonstrierende gerichtlich geahndet werden. Die Polizei steht im Dienste des Kapitals und schützt eher das Privateigentum als die Menschen.

Was wird Ihre Organisation tun, um trotz dieses Ausgangs des Referendums für sozialen Wandel in Chile einzutreten?

Den Ökologisch-sozialen Rat der Kommune von La Florida gibt es schon seit mehr als 30 Jahren. Er ist Mitglied der Versammlung der sozialen Organisationen des Distrikts 12, der fünf Kommunen im Südwesten von Santiago mit mehr als 1,2 Millionen Menschen repräsentiert. Die Versammlung nahm aktiv an der Wahl des Konvents teil, wir stellten ein eigenes Mitglied für denselben. Wir werden weiter für eine neue Verfassung kämpfen und sind uns dabei im klaren darüber, dass die gesellschaftlichen Probleme nicht innerhalb des Kapitalismus gelöst werden können. Deswegen richten wir unser Handeln auf die Konfrontation mit dem neoliberalen Kapitalismus aus.