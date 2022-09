Banane oder Stern

Paris. Beim Testspiel des fünfmaligen Fußballweltmeisters Brasilien in Paris gegen Tunesien (5:1) am Dienstag ist es zu einem mutmaßlich rassistischen Zwischenfall gekommen. Der Brasilianer Richarlison wurde während der Partie mit einer Banane beworfen, wie der brasilianische Verband CBF am Dienstag abend auch bei Twitter schrieb. Der Verband bekräftige »seine Position zur Bekämpfung von Rassismus«, teilte die CFB mit. Richarlison hatte das zweite Tor der Partie erzielt. Direkt danach wurde die Banane geworfen. Sie verfehlte den 25jährigen.

Beide Nationen nehmen an der WM Ende des Jahres in Katar teil. Vor der Partie hatten sich die brasilianischen Spieler hinter einem Schild mit der Aufschrift versammelt: »Ohne unsere schwarzen Spieler hätten wir keine Sterne auf unserem Trikot.« Die fünf Sterne auf den Trikots der Seleção stehen für die fünf WM-Titel. (dpa/jW)