Gut sortiert

Rund 150 Autorinnen und Autoren stellen ihre neuen Bücher auf dem diesjährigen Lesefest Open Books (18.–22. Oktober) anlässlich der Frankfurter Buchmesse vor. »Wie in einer gut sortierten Buchhandlung wollen wir das Interesse an den Neuerscheinungen des Herbstes wecken«, sagte Programmleiterin Sonja Vandenrath am Mittwoch. Mit dabei sind Werke aus der deutschsprachigen und internationalen Belletristik, dem Sachbuch, dem Comic, der Lyrik und dem Kinderbuch. Der Eintritt zu fast allen der insgesamt 100 Veranstaltungen ist frei, die meisten davon finden rund um den Frankfurter Römer statt. (dpa/jW)