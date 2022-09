Neuer Anschub

Ahmed Saad/REUTERS Parlamentsdebatte: Vor dem Abgeordnetenhaus in Bagdad demonstrieren Anhänger Al-Sadrs

Der Irak kommt nicht zur Ruhe: Am Mittwoch stimmte das irakische Parlament über den Rücktritt von Parlamentspräsident Mohammed Al-Halbusi ab, nachdem dieser zwei Tage zuvor ein entsprechendes Gesuch eingereicht hatte. Bis jW-Redaktionsschluss lag noch kein Ergebnis vor. Tatsächlich wollte sich der in einer im Januar von großen Teilen des Parlaments boykottierten Sitzung gewählte sunnitische Politiker durch die Abstimmung sein Amt sichern. Denn gewählt worden war er mit den Stimmen seines Blocks »Takaddum« (Fortschritt) und der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) sowie des Sairun-Bündnisses des schiitischen Geistlichen und Siegers der Parlamentswahlen vom vergangenen Oktober, Muktada Al-Sadr. Der hat »seine« Abgeordneten inzwischen aus dem Parlament abgezogen. Die drei Parteien waren an der Bildung einer »Mehrheitsregierung« gescheitert. Die irannahe Wahlallianz »Koordinierungsrahmen« gewann in Folge des Rückzugs der Sairun-Abgeordneten 40 Nachrückersitze hinzu und verfügt inzwischen über die parlamentarische Mehrheit. Darin ist neben den Parteien der »Volksmobilisierungskräfte«, die einen entscheidenden Anteil am Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) hatten, auch die »Rechtsstaatsallianz« von Expremier Nuri Al-Maliki organisiert.

Die Zusammenkunft der Volksvertreter am Mittwoch war die erste seit dem 23. Juli. Zwei Tage später hatte der »Koordinierungsrahmen« den ehemaligen Minister Mohammed Schia Al-Sudani als Kandidaten für das Amt des Premierministers nominiert. In ihm sieht Al-Sadr einen engen Vertrauten seines Erzfeinds Al-Maliki. Und weil er als Wahlsieger trotz des Rückzugs »seiner« Abgeordneten seinen Machtanspruch nicht aufgegeben hat, ließ Al-Sadr daraufhin seine Anhänger das Regierungsviertel stürmen und das Parlament besetzen. Ende August verkündete er dann seinen »endgültigen Rückzug« aus der Politik und kündigte die Schließung fast aller mit ihm in Verbindung stehenden Institutionen an. Daraufhin eskalierte die Situation zwischen Al-Sadrs »Friedensbrigaden« und irakischen Einsatzkräften – mindestens 30 Menschen starben, rund 450 wurden verletzt.

Für Sonnabend, den 1. Oktober, sind Proteste anlässlich des Jahrestags der seit 2019 anhaltenden Demonstrationen gegen soziale Verelendung sowie die korrupten politischen »Eliten« angekündigt. Eine Bestätigung Al-Halbusis würde den Bemühungen des »Koordinierungsrahmens« zur Bildung der dringend notwendigen Regierung neuen Anschub geben. Dies dürfte auch der Grund sein, warum die Vorstellung eines neu gegründeten Bündnisses verschoben wurde. Dem Vernehmen nach gehören ihm neben dem »Koordinierungsrahmen«, der sunnitischen Asm-Partei und der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) auch die »Souveränitätsallianz« Al-Halbusis und die Demokratische Partei Kurdistans (KDP) an. Die beiden letzteren waren zuvor mit Al-Sadr alliiert. Das neue Bündnis würde über die notwendige Mehrheit verfügen, einen Präsidenten und einen Ministerpräsidenten zu wählen und das Land aus der politischen Sackgasse zu führen.

Um eine Einigung mit Al-Sadr herbeizuführen, muss der »Koordinierungsrahmen« wahrscheinlich Al-Sudani als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zurückziehen. Ob sich auch Expremier Al-Maliki dazu bereit erklärt, ist ungewiss. Andere Mitglieder des »Koordinierungsrahmens« scheinen indes zu weitreichenden Zugeständnissen bereit, um die Regierungskrise zu lösen und einen neuerlichen Gewaltausbruch zu verhindern. So erklärte vor wenigen Tagen Kais Khasali, Generalsekretär der zu den »Volksmobilisierungskräften« gehörenden »Liga der rechtschaffenen Leute« (Asaib Ahl Al-Hak), man stimme vorgezogenen Neuwahlen, wie von Al-Sadr gefordert, zu. Dies stelle die einzige Möglichkeit für die Abgeordneten der Sairun-Bewegung dar, ins Parlament zurückzukehren, zitierte ihn die irakische Nachrichtenagentur INA. Außerdem sei man bereit, die Hälfte der schiitisch besetzten Plätze im Kabinett der Bewegung Al-Sadrs zur Verfügung zu stellen. Die Vorbereitung von Neuwahlen dürfte allerdings mehrere Monate und wahrscheinlich sogar mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen.