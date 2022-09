Überraschungen möglich

Ole Spata/dpa Strahlende Zukunft: Mitglieder der Jungen Union am Dienstag vor Beginn der TV-Debatte in Hildesheim

Am 9. Oktober werden in Niedersachsen knapp 6,1 Millionen Wahlberechtigte zu den Urnen gerufen. Der Landtagswahlkampf ist auf der Zielgeraden; er ist auf den letzten Metern stark von der Energie- und Teuerungskrise geprägt. Es ist die erste Landtagswahl, die eindeutig unter diesen Vorzeichen stattfindet; die Landtagswahlen im Frühjahr in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland waren weitaus stärker von der Landespolitik geprägt. Allerdings hatten auch diese Wahlen zum Teil Ergebnisse, die die politische Landschaft in den jeweiligen Bundesländern umwühlten. Das dürfte auch bei der Niedersachsen-Wahl der Fall sein.

Debatten über Heizkosten, steigende Lebensmittelpreise und die geeignete Strategie gegen diese Entwicklungen beschäftigen die Öffentlichkeit nicht nur im Nordwesten. »Viele Niedersachsen können sich gerade gedanklich noch nicht auf diese Landtagswahl einlassen. Und das kann ich auch gut verstehen«, zitierte dpa am Mittwoch die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Julia Hamburg. Die Landtagswahl könnte zu einer Abstimmung über die Krisenpolitik der Ampelkoalition auf Bundesebene werden. Eine Chance sieht darin vor allem die CDU, die zwar im Land, aber nicht im Bund mitregiert. Tatsächlich ist die Union in den Umfragen innerhalb eines knappen Jahres von etwa 19 Prozent auf 28 Prozent hochgeschnellt. Die Kanzlerpartei SPD, die mit Stephan Weil den Ministerpräsidenten stellt, ist im gleichen Zeitraum von etwa 35 auf knapp über 30 Prozent abgesackt.

Die FDP muss um den Wiedereinzug in den Landtag fürchten: Sie ist nach bis zu zwölf Umfrageprozenten im vergangenen Herbst auf etwas mehr als fünf Prozent abgefallen. Die AfD, die ihren Fraktionsstatus im Landtag nach Streitigkeiten und mehreren Austritten 2020 verloren hatte, nähert sich in den Umfragen dagegen aus der umgekehrten Richtung der Zehn-Prozent-Marke. Die Linkspartei hatte den Einzug in den Landtag 2017 mit 4,6 Prozent recht knapp verpasst. In einigen Umfragen lag sie zuletzt bei vier Prozent. Gelänge ihr am 9. Oktober der Wiedereinzug in den Landtag, in dem die Partei von 2008 bis 2013 schon einmal saß, wäre das angesichts der tiefen Krise der Gesamtpartei und der zuletzt katastrophalen Wahlergebnisse auf Landes- und Bundesebene eine ziemliche Überraschung, die aber vor dem Hintergrund der Teuerungskrise auch nicht unerklärlich wäre.

Derzeit sind vier Parteien in Fraktionsstärke im Landtag vertreten: SPD, CDU, Grüne und FDP. Stärkste Kraft ist die SPD mit 54 Sitzen, gefolgt von der CDU mit 50 Abgeordneten. Grüne und FDP haben jeweils elf Sitze. Ebensohoch ist die Zahl der Fraktionslosen, zu denen auch je ein ehemaliges Mitglied der SPD-Fraktion und der Grünen-Fraktion gehören. Die SPD/CDU-Regierung ist inzwischen die einzige dieser Art in Deutschland. 21 Parteien stehen insgesamt zur Wahl. In 87 Wahlkreisen treten 756 Bewerberinnen und Bewerber an bei einem Frauenanteil von rund einem Drittel. 2017 betrug die Wahlbeteiligung lediglich 63,1 Prozent.

Am Dienstag abend maßen sich Weil und CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann in einem TV-Duell. Dass diese beiden Politiker in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam den politischen Kurs des Landes bestimmt haben, spielte dabei kaum eine Rolle. Vor der Landtagswahl ist es nicht gelungen, einen Nachtragshaushalt auf den Weg zu bringen, der Unternehmen »entlastet«. Althusmann will das Vorhaben deshalb gleich nach der Wahl auf den Weg bringen. Der amtierende Ministerpräsident beteuerte dagegen, er hätte den Nachtragshaushalt gerne jetzt schon durchs Parlament gebracht – das sei aber an CDU-Finanzminister Reinhold Hilbers gescheitert. Die beiden Spitzenkandidaten wiesen sich gegenseitig die Schuld zu. Deutlich wurde, dass die »rot-schwarze« Koalition in Hannover so oder so auf der Kippe steht: Erhalten SPD und Grüne genügend Stimmen, dürfte eine Neuauflage von »Rot-Grün« sicher sein. Dieses Bündnis ist die erklärte Wunschkoalition von Weil – gegebenenfalls ergänzt durch die FDP.