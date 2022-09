Protest gegen Besatzer

Mussa Qawasma/REUTERS

In Hebron im besetzten Westjordanland ist es am Mittwoch zu Protesten gekommen, nachdem die israelische Armee bei einem Einsatz in Dschenin vier Menschen getötet hatte. Unter den Toten habe sich der Bruder eines mutmaßlichen Attentäters befunden, 44 weitere Menschen seien bei der Razzia verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Der Vizegouverneur von Dschenin, Kamal Abu Al-Rub, sagte der AFP, die Razzia am Mittwoch sei »die brutalste« gewesen, welche »die Besatzungsarmee seit Beginn des Jahres ausgeführt hat«. (AFP/jW)