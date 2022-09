Er hat es wieder getan

Andreas Gora/dpa Den eigenen Rekord überboten: Marathon-Champion Eliud Kipchoge am 25.9.2022 in Berlin

Es war ein Déjà-vu: Wieder hat Eliud Kipchoge einen Weltrekord geknackt, wieder in Berlin. Der schnellste Marathonläufer der Geschichte hat am Sonntag seine alte Bestzeit nochmals verbessert. Bereits vor vier Jahren lief der Kenianer in Berlin 2:01:39 Stunden, sensationell schnell, nun unterbot der 37jährige diese Marke nochmals um 30 Sekunden. Offenbar ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann Kipchoge die magische Schallmauer von zwei Stunden in einem offiziellen Rennen knackt. Bei einem inoffiziellen Lauf in Wien 2019 lief er bereits unter zwei Stunden, allerdings unter »Laborbedingungen«. So waren die Tempomacher regelmäßig ausgewechselt worden.

Die erneute Leistungsexplosion von Sonntag ist kein Zufall. In seiner ostafrikanischen Heimat trainiert Kipchoge im Hochland – in 2.500 Meter Höhe. Das macht viel aus. Nicht nur, weil die Luft im kenianischen Hochland sauberer ist als im Flachland. Die Kapazität bei der Sauerstoffaufnahme und beim -transport wird bekanntlich durch die verstärkte Produktion roter Blutkörperchen in der Höhe gesteigert, der Effekt ist daher mit dem von Blutdoping vergleichbar. Kipchoge kommt also besser vorbereitet als viele seiner Konkurrenten zu den Wettbewerben im Flachland.

Alles ist bei dem Kenianer aufs Training ausgerichtet. Nicht selten trainiert Kipchoge zweimal täglich – einmal morgens, einmal nachmittags. Das macht er seit vielen Jahren in immer hochkarätig besetzten Gruppen unter enger Betreuung seines langjährigen Coachs Patrick Sang, einem ehemaligen Olympiasieger im Hindernislauf, der ihn betreut, seit er 16 war. Im gesamten mehrmonatigen Trainingsblock, etwa vor dem Berlin-Marathon 2018, findet sich nicht ein einziger Ruhetag, statt dessen stand jeweils sonntags nur eine lockere Einheit von rund 20 bis 22 Kilometer auf dem Plan. Diese startete er meist in einer äußerst langsamen Sechs-Minuten-Pace. In der Regel laufen ostafrikanische Spitzenathleten bis zu 220 Kilometer in der Woche.

Die Ausstattung des fast schon spartanischen Trainingscamps folgt der Philosophie der akribisch arbeitenden kenianischen Läufer: Ablenkungen meiden, volle Konzentration aufs Laufen. Dank dessen ist Eliud Kipchoge längst ein kenianischer ­Nationalheld. Und Millionär. Aber ohne Starallüren, er führt kein luxuriöses Leben: »Ich laufe, um Geschichte zu schreiben«, sagt er, »was mich antreibt, ist, Menschen zu inspirieren.« Für den dreifachen Familienvater und strenggläubigen Katholiken steht die Familie an erster Stelle. Seine alleinerziehende Mutter, eine Grundschullehrerin, erzog ihn streng, er musste sich gegen vier ältere Geschwister behaupten. Das prägte ihn.

Es ist nicht zuletzt seine mentale Stärke, die Kipchoge zum weltbesten Marathonläufer gemacht hat. Nur, wer diszipliniert ist, ist wirklich frei, ist sein Motto. Auch nach Rückschlägen kam Kipchoge stets gestärkt zurück. Als er im Oktober 2020 bei seinem ersten Marathon seit sechs Jahren nicht als Erster ins Ziel kam, sondern nur als Achter, war das für einige schon ein Indiz für seinen allmählichen Abstieg.

Er strafte seine Kritiker Lügen. Ein Jahr später wurde Kipchoge in Tokio Olympiasieger, zum zweiten Mal in Folge. Nun hat er mit 37 Jahren, was übrigens kein Alter für Marathonläufer ist, wieder bewiesen, dass er in seiner eigenen Welt läuft.