Erster Schritt

Der Hamburger Senat hat die vollständige Eigentumsübertragung der Benin-Bronzen an die Bundesrepublik Nigeria beschlossen. »Mit dem Beschluss können wir diese einzigartigen Kunstschätze endlich zurückgeben«, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag in Hamburg. Im nächsten Schritt muss nun die Bürgerschaft zustimmen. Insgesamt 179 Objekte aus dem früheren Königreich Benin befinden sich derzeit noch im Besitz der Stadt Hamburg. Sie waren von britischen Soldaten geraubt und verkauft worden. Über Seefahrer und Kaufleute gelangten sie nach Hamburg und wurden mit Unterstützung von Mäzenen für die Hamburger Museen erworben. Auch künftig sollen einige Werke als Dauerleihgaben in Hamburg verbleiben. (dpa/jW)