Sicherheit für Snowden

Rafael Marchante/REUTERS Von den USA gejagt: Der Whistleblower Edward Snowden, per Video zugeschaltet auf dem Websummit in Lissabon (November 2019)

US-Geheimdienste überwachen nicht nur verdachtsunabhängig flächendeckend die Kommunikation in den USA, sondern bespitzeln auch global den Daten- und Telefonverkehr. Was ohnehin viele vermutet hatten, wurde 2013 durch die Enthüllungen des früheren NSA-Mitarbeiters Edward Snowden gewiss. Jetzt hat Snowden die russische Staatsbürgerschaft erhalten. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin hervor, wie die Nachrichtenagentur TASS meldete. Laut dem Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, gebe es allerdings keine Pläne für ein Treffen zwischen Putin und dem von Washington um die Welt gehetzten politischen Verfolgten.

Snowden hatte sich 2020 um die russische Staatsbürgerschaft beworben. Kurz zuvor war ihm bereits eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in dem Land erteilt worden, wo er 2013 Zuflucht gefunden hatte. Zu den Gründen für den Antrag auf die russische Staatsbürgerschaft schrieb der Whistleblower am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: »Nach Jahren der Trennung von unseren Eltern wollen meine Frau und ich nicht von unseren Söhnen getrennt sein.« Snowdens Kinder wurden bereits in Russland geboren und erhielten automatisch die russische Staatsbürgerschaft.

Der frühere NSA-Mitarbeiter enttarnte 2013 während der Amtszeit von Präsident Barack Obama das US-Spähprogramm »PRISM«. Berichte unter anderem in der britischen Tageszeitung The Guardian und der Washington Post machten die Dokumente über die weltweite Bespitzelung öffentlich – auch britische Geheimdienste waren beteiligt, deutsche nutzten die Informationen. Für westliche Medien waren die von Snowden zur Verfügung gestellten Daten eine wahre Goldgrube. Die Auswertung sorgte für hohe Auflagen und viele Journalistenpreise.

Aber seither herrscht Schweigen im bürgerlichen Blätterwald – obwohl Snowden weiterhin von den USA gejagt wird. Es half nichts, dass beispielsweise 2020 ein US-Bundesgericht die Telefonüberwachung durch die NSA für illegal erklärte und befand, die Geheimdienstchefs, die das Programm nach Bekanntwerden verteidigten, hätten gelogen.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Edward Price, erklärte dementsprechend am Montag, Washingtons Haltung zu Snowden bleibe unverändert. Er sei weiterhin US-Bürger und müsse in die Vereinigten Staaten zurückkehren und sich einem Prozess stellen. Dort könnte ihm unter anderem eine Anklage wegen Hochverrats drohen.