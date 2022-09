EU tötet durch Abschottung

Hintergrund: Misere in der Levante

Der Grund für die Not der Menschen in der Levante – Palästina, Syrien, Libanon, Jordanien und auch Ägypten – ist eine von eigenen Interessen geleitete Politik der USA mit ihren europäischen Verbündeten und Israel. Wie mit einem »Cordon sanitaire«, einem Sperrgürtel, werden Teile der arabischen Welt an ihrer souveränen politischen, militärischen und ökonomischen Entwicklung gehindert, um die westlichen Interessen insbesondere im Staat Israel und in den ölreichen arabischen Golfstaaten abzusichern.

Bis zur sogenannten Islamischen Revolution 1979 gehörte zu diesem Sperrgürtel auch das vom Schah regierte Persien, als sicherer Verbündeter der reichen, westlichen Welt. Die Türkei, südöstlicher Eckpfeiler des Kriegsbündnisses NATO, hatte ursprünglich die gleiche Aufgabe.

Die französischen, britischen und US-amerikanischen Interventionen in der Region dauern seit dem 19. Jahrhundert an. Bis heute werden alle Mittel eingesetzt, wobei Krisen und Kriege sich für den militärisch-industriellen Komplex der USA als besonders lukrativ erwiesen haben. Aus den Getreidefeldern des Libanon wurden Schlachtfelder, fasste der Ökonom Abed Al-Halim Fadlallah, Leiter des Dokumentations- und Studienzentrums in Beirut, im Mai gegenüber jW die Situation zusammen.

Die arabischen Golfstaaten wurden zu Waffenschmieden ausgebaut, Israel ist integraler Bestandteil der US-amerikanisch-europäischen Überwachungs- und Sicherheitspolitik. Mit Erfahrungen aus mehr als 70 Jahren Besatzungspolitik gegen die Palästinenser liefert das Land dem Westen das nötige Wissen für die Kontrolle von Flüchtlingslagern in der Region und darüber hinaus.

Die BRD und die EU wollen sich in Israel, Ägypten und den arabischen Golfstaaten Öl, Gas und Wasserstoff sichern, um ihren Wirtschaftskrieg gegen Russland fortsetzen zu können. Gleichzeitig werden Ägypten oder der Iran daran gehindert, die eigenen Ressourcen in ihre Nachbarländer wie Jordanien, Syrien oder Libanon zur liefern.

Die USA und die europäischen Staaten halten bis heute im Libanon korrupte Eliten an der Macht, während politische Gegner wie die Hisbollah mit Sanktionen aller Art geschädigt werden sollen. Den Preis bezahlt die Bevölkerung, die in Not und Armut lebt. Auch dafür hat der Westen eine Antwort und schickt Hilfsorganisationen und Stiftungen in den Libanon, die die Zerstörung des Landes mit »Soft Power«-Interventionen abfedern. Das wird nicht nur im Libanon, sondern auch in Palästina, Syrien und Irak praktiziert – und blockiert jegliche souveräne Wirtschafts- und Entwicklungspolitik in diesen Ländern. (kl)