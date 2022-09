Referenden vor dem Ziel

RIA Novosti/SNA/imago Beginn der Auszählung in der »Volksrepublik« Donezk am Dienstag nach Schließung der Wahllokale

In den beiden »Volksrepubliken« (VR) Donezk und Lugansk sowie in den russisch besetzten Bezirken der Ukraine, Cherson und Saporischschja, sind am Dienstag die Referenden über einen Beitritt der Regionen zur Russischen Föderation zu Ende gegangen. Zuvor hatten die Behörden in Lugansk erneut Beschuss durch Mehrfachraketenwerfer auf den Ort Altschewsk gemeldet, die Wahllokale seien jedoch geöffnet geblieben.

Bis Montag abend hatten offiziellen Angaben zufolge 86,89 Prozent der Menschen in der »VR« Donezk, 63,58 Prozent in der Region Cherson und 66,43 Prozent in der Region Saporoschschja an dem Referendum teilgenommen. In der »VR« Lugansk hätten bis Dienstag mittag 90,64 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Offizielle gaben sich sowohl in den Abstimmungsgebieten als auch in Russland überzeugt, dass die Referenden nicht nur das vorgeschriebene Quorum erfüllt hätten, sondern auch mit breiten Mehrheiten für einen Übergang unter russische Hoheit enden würden. In Moskau sagte der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, das russische Rechtssystem sei bereit, neue Föderationssubjekte aufzunehmen. Möglicherweise wird Präsident Wladimir Putin dies schon am Freitag in einer angekündigten Ansprache vor beiden Häusern des Parlaments verkünden.

Dagegen will Brüssel mit erneuten Sanktionen vorgehen. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, sagte am Dienstag, alle Personen, »die an der Organisation dieser illegalen Referenden beteiligt sind«, würden »Konsequenzen« zu gewärtigen haben. Diplomaten zufolge sollen die Verantwortlichen auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen werden.

Unterdessen hat der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, auf Telegram geschrieben, die geltende Militärdoktrin erlaube den Einsatz von Atomwaffen unter anderem bei einem existenzbedrohenden Angriff auf das russische Staatsgebiet. Er bekräftigte damit eine zuvor schon von Putin gemachte Drohung. Auch Peskow empfahl jedem, sich die Grundsätze der Militärdoktrin bewusst zu machen. Gleichzeitig äußerte Medwedew die Überzeugung, der Westen werde in einem solchen Fall nicht direkt eingreifen. Keiner der »Demagogen jenseits des Atlantiks« wolle »in einer nuklearen Apokalypse sterben«.