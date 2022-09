Des Ottifanten

Ottifanten sind ein Markenzeichen des Komikers Otto Waalkes (74). Nun haben es die vermenschlichten und von Waalkes gezeichneten Elefanten in den Duden geschafft – zumindest in die Onlineversion des Standardwerkes zur deutschen Rechtschreibung. Das bestätigte die Leiterin der Dudenredaktion der dpa in Hamburg. Ob die Figur auch in den nächsten gedruckten Duden aufgenommen wird, bleibe abzuwarten, erklärte sie. Wann die nächste Auflage publiziert wird, steht noch nicht fest. Waalkes schreib auf Instagram, er könne nun sogar den Genitiv des Wortes nachschauen: »Ich wusste gar nicht, dass er ’nen Genitiv hat – den hat er mir nie gezeigt.« (dpa/jW)