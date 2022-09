Aus der Werkstatt

Neue Sichtweisen auf den Tanz will ein Festival des Hamburger Choreographen John Neumeier vermitteln, das am Freitag im Festspielhaus Baden-Baden beginnt. Mit einer »Ballettwerkstatt« gibt er zum Start Einblick in seine Arbeit. Zu den Highlights zählt das »Beethoven-Projekt II«, eine Auseinandersetzung mit dem Komponisten Ludwig van Beethoven. Auch William Shakespeare betrachtet der Hamburger Ballettdirektor mit »Hamlet 21« aus einem neuen Blickwinkel. Das Festival »The World of John Neumeier«, das bis 9. Oktober läuft, ist Ergebnis langjähriger enger Beziehungen zwischen dem Festspielhaus und dem Hamburger Ballettintendanten. Seit 1998 gibt Neumeier in der Kurstadt Gastspiele und zeigt Vorpremiere. (dpa/jW)