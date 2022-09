Viel Lärm um wenig

Kay Nietfeld/dpa Greenwashing: Bundeskanzler Scholz pflanzt einen Baum in der Wüste bei Abu Dhabi und schließt parallel dazu Energiedeals ab

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Wochenendausflug auf die Arabische Halbinsel mit einem »grandiosen Erfolg« gekrönt: Am Sonntag kam es, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck schon am Montag voriger Woche prophezeit hatte, tatsächlich zur Unterzeichnung eines »Deals«. Partner sind der deutsche Energiekonzern RWE und die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Konkreter Gegenstand des Abkommens ist die einmalige Lieferung einer Schiffsladung Flüssiggas (LNG), genau gesagt 137.000 Kubikmeter. Sie soll Endes dieses oder Anfang nächsten Jahres stattfinden und damit den neuen schwimmenden Terminal in Brunsbüttel an der Elbe einweihen.

Zum Vergleich: Rund 67 Millionen Kubikmeter Erdgas täglich kamen zuletzt durch die Pipeline Nordstream 1, bevor die russische Seite sie einstweilen stillegte. Trotz des offensichtlichen Missverhältnisses zwischen dem ausfallenden Import aus Russland und der jetzt vereinbarten, vergleichsweise winzigen Sendung aus den Emiraten sprach RWE am Sonntag in einer Presseerklärung von einem »wichtigen Meilenstein« beim Aufbau einer LNG-Infrastruktur und für die Schaffung einer diversifierteren Gasversorgung Deutschlands.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass die Gesellschaft ADNOC »voraussichtlich« fünf weitere LNG-Lieferungen an deutsche Kunden im nächsten Jahr »reservieren« werde. Scholz kommentierte staatsmännisch: »Wir müssen sicherstellen, dass die Produktion von LNG in der Welt so weit vorangetrieben wird, dass die bestehende hohe Nachfrage gedeckt werden kann, ohne auf die Produktionskapazitäten zurückgreifen zu müssen, die in Russland vorhanden sind«. Praktisch stehen die Chancen dafür aber weltweit ganz schlecht. Das hätte die Bundesregierung, falls sie es wirklich noch nicht wusste, durch ein paar Telefonanrufe klären können, statt immer wieder energieverschwendende Politikerreisen mit großem Tross zu veranstalten.

Scholz hatte zunächst am Sonnabend Saudi-Arabien und anschließend am Sonntag die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar besucht. Das kleine Fürstentum gehört neben den USA und Australien zu den drei größten Produzenten und Exporteuren von Flüssigerdgas. Zum Zweck der Reise hatte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, zuvor kurz und nichtssagend erklärt: »Im Mittelpunkt der Gespräche werden unter anderem voraussichtlich die Kooperationsvertiefung in den Bereichen Innovation und IT, Energie sowie Fragen der regionalen Sicherheit stehen.«

Dass es nicht zu ernsthaften Gesprächen, geschweige denn verbindlichen Vereinbarungen kommen würde, ergab sich aber von vornherein aus der Kürze der Aufenthalte des Ampelkanzlers und seiner umfangreichen Entourage an den drei Stationen seines Wochenendausflugs. Selbst der einzige »Deal« der Reise war mit Sicherheit schon vorher unterschriftsreif ausgehandelt worden.

Realer Hauptzweck der Reise war der herzhaft-kräftige Händedruck zwischen Scholz und dem saudiarabischen Kronprinzen beim Empfang in der Hafenstadt Dschidda. Mohammed bin Salman gilt aufgrund des hohen Alters und des schlechten Gesundheitszustands seines Vaters schon seit einigen Jahren als der eigentliche Herrscher des Landes. Seine mutmaßliche Rolle als Auftraggeber der Ermordung des oppositionellen Journalisten Dschamal Chaschukdschi vor vier Jahren hatte vorübergehend dazu geführt, dass der Kronprinz von westlichen Politikern demonstrativ gemieden wurde. Er hat diese Phase einer mehr oder weniger scheinheiligen Ächtung erfolgreich und unbeschädigt ausgesessen. Der damalige britische Premierminister Boris Johnson, der Mitte März dieses Jahres nach Saudi-Arabien flog, war der erste bedeutende westliche Politiker, der mit einem Handschlag den Bann brach. Ihm folgte US-Präsident Joseph Biden, der sich bei seinem Besuch am 15. Juli mit einem coronamäßigen Faustdruck begnügte. Zwei Wochen später war der Kronprinz beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Gast. Scholz hat sich mit dieser Geste also vergleichsweise viel Zeit gelassen.