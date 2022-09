Der Dirigent Christian Thielemann will sich nicht auf eine mögliche Nachfolge von Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper Unter den Linden festlegen. »Ich bin momentan gar nicht darauf aus, dass ich so was in Erwägung ziehe«, sagte Thielemann am Donnerstag in Berlin. Er sei noch zwei Jahre lang Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, »und dann schauen wir mal weiter, was sich so ergibt«, sagte der 63jährige. »Aber das Leben spielt ja komische Spiele. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich jetzt für den ›Ring‹ hier sein würde.« Der Vertrag Barenboims läuft bis 2027. Wegen einer Erkrankung des 79jährigen hat Thielemann kurzfristig das Dirigat für die Neuinszenierung von Richard Wagners »Ring des Nibelungen« (ab 2.10.) übernommen. (dpa/jW)