New York: Staatsanwaltschaft verklagt Trump

imago images/ZUMA Press

New York. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erhebt eine Zivilklage wegen Betrugs gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump, seine Unternehmen und seine Kinder, wie Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch in New York ankündigte. Die Angeklagten solle ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder um weniger Steuern zu zahlen. »Donald Trump hat sein Vermögen um Milliarden Dollar aufgebläht, um sich selbst zu Unrecht zu bereichern«, sagte James. Sie hat über drei Jahre hinweg zivilrechtliche Ermittlungen gegen Trumps Firmenimperium geleitet und laut Angaben vom Mittwoch mit 65 Zeugen für die Anklage gesprochen und »Millionen Dokumente« ausgewertet. James ist Mitglied der Demokratischen Partei, Trump nennt ihre Ermittlungen eine »Hexenjagd«. (dpa/jW)