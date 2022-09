Russland mit USA auf 68. ISS-Mission

IMAGO/SNA

Moskau. Mit einer Sojus-Trägerrakete sind am Mittwoch um 15.55 Uhr MESZ zwei Kosmonauten und ein US-Astronaut ins All gestartet. Sergej Prokopjew, Dmitri Petelin und Frank Rubio (NASA) hoben vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Den Start zur Internationalen Raumstation ISS zeigte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in einer Liveübertragung. Es war der erste russisch-US-amerikanische Flug seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Bei der 68. ISS-Mission sind fünf Ausstiege ins Weltall und 48 Experimente geplant. Ansonsten sagte Prokopjew: »Wir spielen alle Fußball und werden sicher einen Ball finden.« (dpa/jW)