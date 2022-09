Präsident von Montenegro will Neuwahlen

Risto Bozovic/AP/dpa Staatsoberhaupt Djukanovic sieht die Voraussetzungen für eine Regierungsbildung nicht erfüllt

Podgorica. Nach dem Scheitern von zwei Regierungen seit den Parlamentswahlen vor zwei Jahren dringt Montenegros Staatspräsident Milo Djukanovic auf vorgezogene Neuwahlen. Er habe der Parlamentspräsidentin vorgeschlagen, die gegenwärtige Legislaturperiode zu verkürzen, teilte das Staatsoberhaupt am Dienstag in der Hauptstadt Podgorica mit. Folgt Parlamentspräsidentin Danijela Djurovic dem Vorschlag, kann Djukanovic Neuwahlen ausschreiben.

Dem letzten Kabinett von Ministerpräsident Dritan Abazovic, das als Minderheitsregierung von der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) des Präsidenten geduldet worden war, hatte das Parlament im August das Vertrauen entzogen. Seitdem bemühte sich die Demokratische Front (DF), eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich zu scharen. DF-Chef Andrija Mandic scheiterte jedoch mit diesem Vorhaben innerhalb der von der Verfassung vorgesehenen Frist, die am Montag ablief.

In einem Brief an Djukanovic schrieb er zwar, dass er die mündlichen Zusagen von 41 Abgeordneten erhalten habe, den Exdiplomaten Miodrag Lekic zum Ministerpräsidenten zu wählen. Da ihm jedoch diese Zusagen nicht in schriftlicher Form vorgelegt wurden, lehnte Djukanovic die Designierung von Lekic ab. »Die dafür erforderlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt«, erklärte er am Dienstag. Montenegro ist seit 2017 Mitglied der NATO. (dpa/jW)