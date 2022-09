Nachschlag: Überheblichkeit

Boris Roessler/dpa Grell und drastisch: Ein Bild der Künstlergruppe Taring Padi lieferte den Vorwand, die gesamte Documenta in Verruf zu bringen

Die Documenta 15 ist vorbei. Am Sonntag endete die alle fünf Jahre stattfindende Kunstschau in Kassel. Einmal mehr war auf ihr versucht worden, den »globalen Süden« zur Sprache kommen zu lassen. Wie eine Reportage auf 3sat vom Samstag abend festhielt, wurde dies von den Besuchern auch überwiegend gut angenommen. Doch den Deutschlandfunk kümmert das nicht. In den Nachrichten am Sonntag morgen ist nur der gegen die Organisatoren gerichtete Antisemitismusvorwurf eine Erwähnung wert, und zur abschließenden Bewertung der Ausstellung wird Christoph Heubner vom Auschwitz-Komitee angeführt: »Das trotzige Beharren vieler Verantwortlicher und der Rückzug hinter die Mauern der eigenen Arroganz seien zur traurigen Realität des Kunstfestes geworden. Politik und Gesellschaft in Deutschland müssten die Realitäten von Antisemitismus und Israel-Hass im internationalen Kontext neu bewerten.« Das bleibt einfach so unwidersprochen dahingestellt. Wie nennt man das – Überheblichkeit? (jt)