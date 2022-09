Eine moralische Pflicht

Lindenthaler/imago images Stolperstein für Olga Benario in der Münchner Haydnstraße 12

Die deutsche Jüdin und Kommunistin Olga Benario wurde 1936 widerrechtlich vom Obersten Bundesgerichtshof Brasiliens an Nazideutschland ausgeliefert. Nach Jahren in den Konzentrationslagern Lichtenburg und Ravensbrück wurde sie im Frühjahr 1942 in Bernburg vergast.

Am 19. August 2022 fand im Kulturzentrum des Obersten Bundesgerichtshofs in Rio de Janeiro, im selben Raum, in dem damals die Deportation beschlossen worden war, in Anwesenheit von Anita Prestes, der 86jährigen Tochter von Olga Benario, eine Veranstaltung mit dem Titel »Der Fall Olga Benario: Der Bundesgerichtshof und das Habeas Corpus Nr. 26.155« statt. Diese Akte aus dem Jahr 1936 gehört zu den berühmtesten Fällen in der Geschichte des brasilianischen Bundesgerichtshofs. Benario war angeklagt, sich mit ihrem Lebenspartner, dem brasilianischen Offizier und Revolutionär Luís Carlos Prestes, 1935 an dem als Intentona Comunista bekannten Volksaufstand gegen die autokratische Regierung Vargas beteiligt zu haben. Um die Auslieferung zu verhindern, hatte ihr brasilianischer Rechtsanwalt einen ausgeklügelten Antrag auf Habeas Corpus eingereicht. Seine Klientin werde eines Verbrechens beschuldigt, nach brasilianischem Recht müsse sie sich vor Gericht verantworten können und dürfe nicht ausgewiesen werden. Das Gericht verweigerte die Entgegennahme des Antrags. Olga Benario, im siebten Monat schwanger, wurde zusammen mit der deutschen Kommunistin Elisabeth Ewert, nach Deutschland deportiert. Elise Ewert ging in Ravensbrück zugrunde.

Olga Benario, 1908 in München geboren, war schon früh Mitglied des kommunistischen Jugendverbands. Nach einer spektakulären Aktion, bei der die 20jährige einen Genossen aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Moabit befreite, entzog sie sich der Polizei nach Moskau. Dort erhielt sie eine umfassende militärische Ausbildung. Im Auftrag der Komintern begleitete sie Anfang 1935 als Leibwächterin den brasilianischen Genossen Prestes, der damals ebenfalls in Moskau lebte, nach Brasilien. Prestes sollte die Führung einer Volksbewegung gegen die Regierung Vargas übernehmen. Er war bereits ein international bekannter Revolutionär. In den 1920er Jahren hatte der junge Leutnant, in einem mehr als zwei Jahre dauernden Gewaltmarsch, eine gegen die Oligarchie rebellierende Militäreinheit durch das brasilianische Hinterland geführt. Der Sturz der Regierung wurde nicht erreicht, aber die unbesiegte sogenannte Kolonne Prestes und ihr Anführer wurden in der brasilianischen Bevölkerung zum Mythos.

Der Aufstand gegen die Regierung Vargas, im Herbst 1935, war nach wenigen Tagen niedergeschlagen. Tausende wurden verhaftet, viele gefoltert, darunter auch Elise Ewert. Prestes verbrachte die nächsten neun Jahre in Rio in Isolationshaft. Olga Benario gebar im November 1936 im Gestapogefängnis in Berlin eine Tochter, Anita Leocadia. Da Olga Benarios Mutter sich von ihrer kommunistischen Tochter losgesagt hatte (sie und Olgas Bruder wurden ebenfalls Opfer des Holocaust), fiel es der brasilianischen Großmutter Leocadia Prestes zu, das Kleinkind aus Nazideutschland zu retten.

Olga Benarios Gestapoakte, das vermutlich umfangreichste Dossier zu einem einzelnen Holocaustopfer, zeigt, dass die Nazis von ihr Einzelheiten über die Politik und die Ziele der Komintern zu erfahren hofften. Sie verweigerte jede Aussage. Nach dem deutschen Überfall auf die ­Sowjetunion verlor die Gestapo ihr Interesse an der Kommunistin. In die Gaskammer kam sie als Jüdin. In der DDR wurde Olga Benario als unbeugsame Antifaschistin verehrt, in der BRD weitgehend ignoriert.

An der Sühneveranstaltung in Rio wurde gefordert, der Oberste Gerichtshof habe für den Rechtsbruch um Verzeihung zu bitten. In einem während der Veranstaltung eingespielten Video legte Cármen Lúcia, Richterin am Obersten Gerichtshof und dessen ehemalige Präsidentin, in allen juristischen Einzelheiten das ungesetzliche Vorgehen der Vargas-Justiz dar. Ihr Beitrag mündete in die Forderung: »Selbst wenn es aus menschlicher Sicht folgenlos ist, und selbst wenn es aus rechtlicher Sicht folgenlos ist, muss der Oberste Gerichtshof um Vergebung dafür bitten, dass er diesen Fall nicht zur Kenntnis genommen hat.«

Mit dieser Veranstaltung erfuhr auch Anita Prestes eine späte Genugtuung. Die akademische Tätigkeit der Geschichtsprofessorin gilt der Erforschung der Schicksale ihrer Eltern. Am Schluss der Veranstaltung wurden sie und ihre Mutter Olga Benario vom Kulturzentrum des Bundesgerichtshofs mit einer Plakette geehrt. Dass diese Veranstaltung stattfinden konnte, ist erstaunlich. Eine offizielle Entschuldigung ist von der Regierung Bolsonaro nicht zu erwarten.