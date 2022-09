Der Boss holte Millionen raus

Arne Dedert/dpa Zentrale Figur im »Cum-Ex«-Skandal: Steueranwalt Hanno Berger

Die fünf Stunden der Verhandlung sind keine gute Zeit für den Angeklagten. Und Hanno Berger weiß das natürlich. Der massige, hochgewachsene Mann ist nervös, spricht schnell, im Stakkato. »Das belastet mich emotional sehr«, klagt er einmal. Die zentrale Figur des »Cum-Ex«-Skandals in Deutschland musste sich am Freitag vor dem Landgericht Wiesbaden die Aussagen von zwei engen Vertrauten vorhalten lassen – zwei Anwälten, mit denen Berger zusammengearbeitet hatte. Und sie zeichneten ein für ihn verheerendes Bild. Auch von seinem Charakter.

Gute Kontakte in die Politik

Der 71jährige frühere Finanzbeamte Berger gilt den Ermittlern als der »Vater« der »Cum-Ex«-Geschäfte. Unternehmen ließen sich vom Staat Kapitalertragssteuer zurückerstatten, die sie tatsächlich nie gezahlt hatten, oft sogar mehrfach. Der geschätzte Schaden, der für den Staat entstand: mindestens 31,8 Milliarden Euro. Das Landgericht hörte am Freitag als Zeugen einen Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen. Er hatte die beiden Mitarbeiter Bergers über die Jahre 2016 bis 2018 hinweg verhört, den einen weit über 20 Mal. Er ist ein zentraler Zeuge der Anklage.

Es geht um die Zeit zwischen 2003 und 2010, als die drei Juristen in Kanzleien zusammenarbeiteten. 2010 gründete Berger dann sein eigenes Unternehmen in Frankfurt am Main. Als »Geburtsstunde« des »Cum-Ex«-Verfahrens kreist der Ermittler das Jahr 2005 ein. Berger hatte einen »Thinktank« entwickelt und versuchte, die »Cum-Ex«-Methode Banken und reichen Privatpersonen anzubieten. Nach den Aussagen der Belastungszeugen verfügte Berger über hervorragende Kontakte ins Bundesfinanzministerium, in die Bundesfinanzakademie, in das Bundeszentralamt für Steuern, aber auch in den Sparkassen- und Giroverband. Von dort erfuhr er sehr früh, wenn der Staat Gesetzesänderungen plante und konnte seine Tricks neuen Vorschriften anpassen. Gesetzentwürfe kamen direkt auf seinen Schreibtisch, lange bevor etwa die Bundestagsabgeordneten davon Kenntnis erlangten, die später die Gesetze beschlossen. Die Informanten Bergers wurden laut Aussagen »für Dienstleistungen auch entlohnt«, so etwa der Leiter der Steuerabteilung beim Sparkassen- und Giroverband.

Schließlich gelang es, einen Berliner Immobilienmilliardär und eine Bank für die »Cum-Ex«-Tricks zu gewinnen. Die Erträge für den Unternehmer waren immens, aber auch für Berger und seine Mitarbeiter floss den Aussagen zufolge viel Geld. Um die Einnahmen zu verschleiern, sei 2005 eine Gesellschaft im Steuerparadies Virgin Islands gegründet worden. Später verlegte man den Sitz der Gesellschaft nach Luxemburg. Berger und sein enger Mitarbeiter hätten sich die Erträge geteilt. Nach den Unterlagen, die die Ermittler fanden, betrugen etwa die Gewinnanteile beider Männer »aus den Cum-Ex-Transaktionen« 1,215 Millionen Euro im Jahre 2006, im Jahre 2007 waren es 1,166 Millionen.

Gleichzeitig, so die Aussagen, sei der persönliche Finanzbedarf Bergers immer weiter gestiegen. Er habe angerufen »und gesagt: Ich brauche Geld«. Der Steueranwalt unterhielt demnach »einen sehr großen Fuhrpark aus privaten Fahrzeugen«. Mehr noch: Er ließ sich, so das Vernehmungsprotokoll, für seine Wagen »eine eigene Waschstraße bauen, weil er es leid war, zu Tankstellen zu fahren«.

Finanzbedarf stieg stetig

Der zweite Zeuge zeigte sich laut Aussage überrascht davon, »dass vom Boss und seinem Kollegen zweistellige Millionenbeträge rausgeholt wurden«. Berger habe »von Banken in der Schweiz Geld im Brustbeutel über die Grenze nach Deutschland« geschmuggelt. Das »Cum-Ex«-Netz in Deutschland dehnte sich immer weiter aus. Auf einem Datenträger, den das Land Nordrhein-Westfalen später von einem privaten Informanten erwarb, waren »fast 100 Banken« als Mittäter vermerkt.

Die Verteidigungsrede des Angeklagten ist länger und etwas konfus. Dabei beruft er sich immer wieder auf Gutachten und Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, denen zufolge zum Beispiel sogenannte Leerverkäufe von Aktien »kein makelbehaftetes Geschäft« gewesen seien. (Dabei geht es um den Verkauf von Aktien, die sich gar nicht im Besitz des Verkäufers befinden.) Noch 2009 habe das Bundesfinanzministerium in einer Vorlage an den damaligen Minister Peer Steinbrück (SPD) zu Leerverkäufen sein »Okay« gegeben. Berger zitiert auch aus einer schriftlichen Aussage eines der beiden Zeugen vom 18. Januar 2021 in einem zivilrechtlichen Verfahren. Da habe der Anwalt bestritten, dass es »eine Aufteilung des Profits« zwischen ihm und Berger und andere Absprachen gegeben habe. Am negativen Bild des Angeklagten, das zuvor aus den Zeugenaussagen erwachsen ist, kann diese Einlassung nichts mehr ändern.