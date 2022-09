McCarthy an der Ruhr

Eibner/imago images/ Lassen sich nicht durch eine antikommunistische Schulleitung gängeln: Antifaschistische Vereinigung VVN-BdA (Oldenburg, 14.2.2022)

Die antikommunistisch begründete Ausladung einer langjährigen Referentin für eine antifaschistische Ausstellung lässt in diesen Tagen in Mülheim an der Ruhr die Wogen hochschlagen. Seit vielen Jahren führt Inge Ketzer durch die Wanderausstellung »Verfolgung und Widerstand in Mülheim an der Ruhr«, die im September auch an der Realschule Mitte der Ruhrgebietsstadt gezeigt werden sollte. Doch kurz vor Eröffnung wurde Ketzer als Referentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) von seiten der Schule wieder ausgeladen. Begründung: ihre Mitgliedschaft in der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP).

Schulleiterin Sabine Dilbat argumentierte mit einer »Störung des Schulfriedens«, weswegen die Veranstaltungen unter Mitwirkung von Ketzer nicht durchgeführt werden könnten. Konkrete Handlungen oder Aussagen Ketzers wurden von seiten der Schulleitung, die sich auf Aussagen einer nicht näher benannten Quelle beruft, nicht benannt. Der Besuch von Ketzer habe innerhalb des Kollegiums zu Irritationen und Unruhe geführt, behauptete Dilbat gegenüber der WAZ. Dabei habe die politische Vergangenheit der VVN-Referentin eine Rolle gespielt. Als Schulleiterin habe sie sich deshalb Rat bei der Rechtsabteilung der Bezirksregierung Düsseldorf geholt, die empfahl, auf den Einsatz von Ketzer zu verzichten. Die Bezirksregierung konnte der WAZ zufolge die Bedenken der Schulleitung nachvollziehen und stufte die Teilnahme von Ketzer ebenfalls unter Verweis auf den Schulfrieden als bedenklich ein. Ein Gespräch mit der langjährigen Referentin wurde von keiner der beiden Stellen gesucht. Auf Nachfrage von jW wollte Dilbat sich aus Zeitgründen nicht äußern.

Die Ausstellung wurde bereits in den 1980er Jahren unter Federführung der VVN-BdA an der Volkshochschule Mülheim (VHS) konzipiert. Auf zwölf Tafeln wird überwiegend mit lokalem Bezug über die Greueltaten der Nazis und den antifaschistischen Widerstand informiert. Gezeigt wird, welche Mülheimer Industriellen dazu beitrugen, Hitler zur Macht zu verhelfen, und wie sie von Zwangsarbeit profitierten. Dargestellt werden der Widerstand der Arbeiterbewegung sowie von Frauen im Widerstand, die Rolle der Kirchen, die Verfolgung von Juden, aber auch von Kulturschaffenden in Mülheim. Auch aktuelle Fragen zur Entstehung und Funktion von Rassismus werden behandelt.

Noch im November 2018 hatte der Mülheimer Polizeipräsident Frank Richter die Wanderausstellung in der örtlichen Polizeiinspektion gemeinsam mit Ketzer eröffnet, ohne dass daran Anstoß genommen wurde. Der Ortsverband der Partei Die Linke Mülheim fordert in einer Stellungnahme, dass »die Schule ihre Entscheidung überdenkt und den Schülerinnen und Schülern diese wichtige Ausstellung nicht vorenthält«. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Mülheim bescheinigt Ketzer eine »langjährige ausstellungspädagogische Erfahrung« und fordert ihre aktive Beteiligung an dem Schulprojekt. Angelika Glauch vom GEW-Vorstand zeigte sich Ende vergangener Woche gegenüber jW entsetzt über die Ausladung aufgrund der DKP-Mitgliedschaft. Diese Begründung impliziere, Ketzer zwinge während der Führungen den Jugendlichen eine Parteizughörigkeit auf. Gegen diese Behauptung wehre sich die VVN- BdA zu Recht.

Eine Einigung konnte auch bei einem Treffen von Schulleitung, Kollegiumsvertretung und der VVN-BdA am vergangenen Mittwoch nicht erzielt werden. Die Schulveranstaltungen mit einer der Schulleitung genehmeren Person durchzuführen, sei nicht hinnehmbar, hieß es von seiten der VVN-BdA. Deren Kreisvorstandsmitglied Karl-Heinz Zonbergs sagte im Gespräch mit jW, er fühle sich an die McCarthy-Ära in den USA erinnert, als Restriktionen gegen Personen allein mit dem unbestimmten Verweis auf eine Parteimitgliedschaft erfolgten. Als Konsequenz der Ausladung Ketzers halte sie die Realschule Stadtmitte aktuell nicht für den geeigneten Ort der Ausstellung, erklärte die VVN-BdA am Wochenende. Diese werde statt dessen ab dem 8. November im Kulturzentrum »Vier-Zentrale« gezeigt.