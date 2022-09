Fast zu Hause

Unter den Gewinnern der Studenten-Oscars sind in diesem Jahr drei Filmproduktionen aus Deutschland. Das gab die Oscar-Akademie in Los Angeles am Donnerstag bekannt. In der Kurzfilmsparte »Narrative« kommen gleich zwei der insgesamt drei Preisträger von einer deutschen Hochschule: Nils Keller (»Almost Home«) und Welf Reinhart (»Eigenheim«) sind beide Absolventen der Hochschule für Fernsehen und Film München.

In der Sparte »Animation« sind die Regisseure Jan Gadermann und Sebastian Gadow (Filmuniversität Babelsberg »Konrad Wolf«) unter den Gewinnern. Ihr Stop-Motion-Film »Laika und Nemo« handelt von einer Astronautin und einem Tiefseetaucher. Für die 49. Ausgabe des Wettbewerbs waren in diesem Jahr 1.796 Beiträge von 614 Studieneinrichtungen eingegangen. (dpa/jW)