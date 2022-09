Einreise verwehrt

Essi Lehto/REUTERS Dem will Finnland Einhalt gebieten: Zunehmender Reiseverkehr aus Russland (Vaalimaa, 22.9.2022)

Nach der Teilmobilmachung in Russland haben Politiker aus der BRD gefordert, Russen, die der Einziehung entgehen wollen, Zuflucht in Deutschland zu gewähren. Entsprechend äußerten sich die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, mehrere SPD-Politiker bis hin zum niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil sowie der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, nannte ein solches eventuelles Vorgehen »einen schweren Fehler«.

Die Vorschläge sind auf jeden Fall nicht mit der gegenwärtigen Praxis der EU abgestimmt. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl wies darauf hin, dass für Russen, die das Land verlassen wollten, praktisch keine Möglichkeit bestehe, auch nur auf EU-Territorium zu gelangen. Insbesondere die baltischen Staaten und Polen lassen russische Staatsbürger grundsätzlich nicht mehr einreisen, egal, ob und welche Art von Visum sie haben. Ähnliches will Finnland jetzt einführen. Die osteuropäischen Regierungen begründen dies damit, die Gegner der Einberufung sollten lieber »Putin stürzen« – so das lettische Außenministerium am Mittwoch –, als in der EU persönliche Sicherheit zu suchen.

Seit der Mobilmachung haben sich nach Angaben der finnischen Regierung die Schlangen an den Grenzübergängen zu Russland deutlich verlängert. Flüge in die wenigen Staaten, die Russen noch visafrei besuchen können, sind auf Wochen ausgebucht, und die Tickets sind deutlich teurer geworden. So kostet ein Flug von Moskau nach Istanbul, der zuvor ab etwa 300 Euro zu haben war, heute ein Vielfaches davon.

In Russland ist die Mobilisierung inzwischen angelaufen; im ganzen Land bekommen Männer im einziehungsfähigen Alter entsprechende Bescheide zugestellt. Dabei werden die Einschränkungen, die Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch verkündet hatte, offenbar nicht immer eingehalten. So berichtete der russische Dienst der BBC über einen IT-Spezialisten aus Ulan-Ude, der erstens aufgrund seines Berufs und zweitens aufgrund der Anzahl seiner Kinder nicht hätte einberufen werden dürfen, aber trotzdem aufgefordert worden sei, sich nachts an seiner Arbeitsstätte einzufinden, um den Einberufungsbefehl entgegenzunehmen. Der Mann berichtete, sein Chef habe ihn telefonisch bedrängt, der Einberufung Folge zu leisten: Der Betrieb sei verpflichtet worden, eine bestimmte Zahl von Rekruten zu stellen. Berichte in sozialen Netzwerken sprechen auch davon, dass Teilnehmer an den Demonstrationen gegen den Mobilisierungsbefehl noch in Polizeihaft zum Militär einberufen worden seien.

Sollte dies zutreffen, wäre damit klar, dass die offiziell verkündete Beschränkung der Rekruten auf solche, die bereits gedient haben und entsprechende Qualifikationen erworben haben, in der Praxis nicht eingehalten wird. Andere Berichte sprechen von einer demographischen Schieflage der Einberufungen: So seien in Siedlungsgebieten nationaler Minderheiten überdurchschnittlich viele Männer mobilisiert worden. Die Moskauer Wirtschaftszeitung Kommersant meldete, ein Mitglied des russischen Menschenrechtsrats habe eine Initiative angekündigt, in Russland lebende und eingebürgerte Migranten aus den Staaten Zentralasiens automatisch zum Kriegsdienst zu verpflichten. Wer sich weigere, solle die russische Staatsangehörigkeit für sich und seine Angehörigen verlieren.

Zweifel werden inzwischen auch an der offiziell genannten Zahl von 300.000 einzuberufenden Reservisten gestreut. Sie stützen sich auf den Umstand, dass in dem am Mittwoch veröffentlichten Text des Erlasses von Präsident Wladimir Putin Punkt sieben als für den Dienstgebrauch klassifiziert wurde. Der Punkt bezieht sich auf die Zahl der einzuberufenden Personen. Die in Russland mittlerweile verbotene und nun aus Lettland publizierende Nowaja Gaseta berichtete am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle in der Präsidialverwaltung, dass darin das Verteidigungsministerium ermächtigt werde, bis zu einer Million Personen einzuberufen. Der Sprecher Putins, Dmitri Peskow, nannte das gegenüber der Agentur Ria Novosti »eine Lüge«.