Die Unschuld vom Ländle

Bernd Weißbrod/dpa Hielt an seiner Strategie fest: Minister und CDU-Landeschef Thomas Strobl am Freitag in Stuttgart

Seine angebliche Furcht vor einem möglichen Reputationsverlust könnte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Ende das Amt kosten. Angezählt ist das Mitglied der »grün-schwarzen« Regierungskoalition in Baden-Württemberg allemal. Am Freitag tagte der von den Oppositionsfraktionen SPD und FDP angestoßene Untersuchungsausschuss, der unter anderem Strobls Rolle in der sogenannten Briefaffäre beleuchten soll. Dem CDU-Landeschef wird vorgeworfen, Ende Dezember das Schreiben eines Anwalts, der einen wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung suspendierten Polizeiinspekteur vertritt, eigenmächtig an einen Journalisten der Stuttgarter Zeitung weitergegeben zu haben. Darin hatte sich der Jurist an das Ministerium mit Bitte um ein Gespräch gewandt. Am Freitag sollte Strobl dem Ausschuss als einziger Zeuge jener Sitzung Rede und Antwort stehen.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Geheimnisverrats hatte Strobl qua Amt unterbinden lassen. »Wo es kein Geheimnis gibt, kann man kein Geheimnis verraten«, rechtfertigte der CDU-Politiker diese Entscheidung gegenüber den Ausschussmitgliedern. Ermittlungen gegen ihn laufen dennoch. Strobl steht im Verdacht, den Journalisten dazu angestiftet zu haben, aus Verfahrensakten zu zitieren, wie die Nachrichtenagentur dpa am Freitag berichtete. Im Kern besteht die Verteidigungsstrategie des Innenministers darin, aus seiner Sicht nichts Unrechtes getan zu haben. So unterstellte er in seiner Stellungnahme am Freitag vormittag dem Anwalt des Inspekteurs, ein »vergiftetes Angebot« gemacht zu haben. Strobl sei in dem Brief nach eigener Aussage signalisiert worden: »Lass uns doch darüber mal reden, wir kennen uns doch, wir haben doch volles Vertrauen zueinander.«

Er habe, führte Strobl aus, das Schreiben an die Presse gegeben, um jeden Anschein von »Mauschelei« vermeiden zu wollen. In Richtung SPD und FDP äußerte der Minister schließlich den Vorwurf, vom Kern der Affäre – der mutmaßlichen sexuellen Belästigung einer Polizistin durch den Inspekteur – ablenken zu wollen. Zum Abschluss seiner Stellungnahme wies der CDU-Politiker alle Vorwürfe zurück, wonach Posten an der Spitze der Polizei Baden-Württembergs nach einer Vorauswahl seiner Partei besetzt worden seien, wie die Deutschlandfunk-Landeskorrespondentin Katharina Thoms am Freitag auf Twitter aus dem Ausschuss »IdP und Beförderungspraxis« berichtete. Alle drei Aspekte – die »Briefaffäre«, die sexuelle Belästigung und die Personalpolitik – sind dort offizieller Untersuchungsgegenstand.

Wohl um nicht mit in den Strobl-Strudel gerissen zu werden, hatte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) schon vor Beginn des Untersuchungsausschusses betont nicht zum Fall geäußert. Noch im Mai hatte er trotz staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen seinen Innenminister diesem noch »volles Vertrauen« ausgesprochen, um sich wenig später auf Nachfragen genervt zu zeigen. Von der Affäre belastet sei die Regierungsarbeit »gegenwärtig überhaupt nicht«, versicherte Kretschmann laut Stuttgarter Zeitung vom Donnerstag.

Auch die Rolle des Grünen-Politikers im Fall Strobl hat die Opposition im Blick. »Sollten die Äußerungen des Innenministers der vergangenen Wochen und Monate oder der Regierungsbericht nicht mit den Tatsachen übereinstimmen, wird das Problem Strobl zu einem Glaubwürdigkeitsproblem für den Ministerpräsidenten«, erklärte SPD-Obmann Sascha Binder am Freitag auf Anfrage von junge Welt. Kretschmann habe bislang alle Stellungnahmen Strobls inklusive des Regierungsberichtes zum Vorfall gestützt.

SPD und FDP fordern nach wie vor den Rücktritt Strobls. Tatsächlich politisch gefährlich könnte diesem jedoch die – noch ausstehende – Entscheidung der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sein. Diese hatte nach Angaben des Chefredakteurs der Stuttgarter Nachrichten, Christoph Reisinger, dem beteiligten Journalisten im August die Verfahrenseinstellung gegen Geldzahlung angeboten, was abgelehnt worden sei. Auch Strobl könnte so ein Deal vorgeschlagen worden sein oder noch werden. Am Freitag (nach jW-Redaktionsschluss) wollte die SPD den Minister danach befragen.