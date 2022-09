»Mir fehlen klare linke Positionen«

Stefan Boness/IPON Protest gegen die »Zeitenwende«: Friedensdemonstration in Berlin (3.7.2022)

Für den 1. Oktober rufen verschiedene Gruppen der Friedensbewegung zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Warum haben Sie sich dieses Datum ausgesucht?

Wir mussten eine Antwort auf die klammheimlich eingebrachten Beschlusslagen im Bundestag finden, die den Rüstungshaushalt betreffen. Darüber gibt es bislang kaum öffentliche Debatten. Deswegen wollen wir jetzt aktiv werden und deutlich machen, dass die Ausgaben fürs Militär nicht immer weiter erhöht werden dürfen. Statt dessen braucht es dringend mehr Geld für die Bekämpfung von Armut und Klimakrise. Am 1. Oktober wird es in vielen Orten und Städten dezentrale Aktionen geben – ähnlich wie bei den bereits angelaufenen sozialen Protesten wegen der steigenden Energiepreise.

Welchen Beschlusslagen meinen Sie?

Die erste Lesung des Haushaltes fand ohne große Proteste statt. Wir haben zwar Erklärungen abgegeben, die aber öffentlich nicht verfangen haben. Jetzt wollen wir das Thema auf die Straße bringen. Wir wenden uns gegen die Aufrüstungspolitik der Bundesregierung wie etwa das »Sondervermögen« für die Bundeswehr. Es ist Wahnsinn, welche Summen da ausgegeben werden – während es an anderer Stelle fehlt.

Was genau haben Sie für den 1. Oktober geplant?

Überdurchschnittlich viele kleinere Initiativen werden sich an dem Protest beteiligen. Die Zahl wird in den kommenden Tagen noch weiter wachsen. Wenn man an vielen Orten präsent sein will, bringt das das Problem mit sich, dass nicht überall größere Aktionen organisiert werden können. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Forderung nach Abrüsten statt Aufrüsten deutlich machen werden. Zumal wir auch in größeren Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main oder München auf der Straße präsent sein werden.

Die meisten Menschen in diesem Land sorgen sich derzeit vor allem wegen steigender Preise für Energie und Lebensmittel. Warum sollten sich die Lohnabhängigen in dieser angespannten Lage für friedenspolitische Fragen interessieren?

Es werden Riesensummen für unsinnige Rüstungsprojekte und letztlich die Kriegsvorbereitung ausgegeben – und nicht für das, was die Menschen in diesem Land eigentlich brauchen. Wir wollen unsere friedenspolitischen Forderungen in die aktuellen Sozialproteste einbringen. Unser gemeinsames Thema ist die falsche Verteilung des Vermögens.

Nicht zuletzt in der Debatte über einen »heißen Herbst« wird versucht, jede Form von Protest vorab als rechtsoffen zu verunglimpfen. Wie gehen Sie damit um?

Wir fordern eine auf Frieden ausgerichtete Politik, beziehen uns also auf einen internationalen Rahmen. Es geht um Kooperation in Europa, aber auch weltweit, um gemeinsame Sicherheit herzustellen. Die wollen wir nicht nur für die deutsche Bevölkerung.

Stichwort Kooperation: Wer sich dieser Tage für Verhandlungen mit Moskau zur Beendigung des Ukraine-Kriegs einsetzt, wird als »prorussisch« gebrandmarkt. Können Sie mit dieser Bezeichnung etwas anfangen?

Da ich schon älter bin, weiß ich, dass es Diffamierungen dieser Art schon in den ’60er Jahren gab. Damals bekamen wir zu hören, wir sollten doch »rüber« gehen. Davon unbeirrt setzen wir uns für mehr, nicht weniger Entspannungspolitik ein. Die SPD begeht einen schweren Fehler, wenn sie sich von den Positionen des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt entfernt. Wer Frieden will, muss auf Verhandlungen und Kooperation setzen.

Im Sommer haben Sie gemeinsam mit anderen den »Aufruf für eine populäre Linke« veröffentlicht, in dem die Rückbesinnung der Partei Die Linke auf sozialistische und friedenspolitische Positionen gefordert wird. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Lage Ihrer Partei seitdem zum Besseren gewendet hat?

Die Debatte dort ist nach wie vor kompliziert. Man beschäftigt sich vor allem mit der Sanktionsfrage, anstatt angesichts von Armutsentwicklung und fehlender Friedensperspektive in die Offensive zu kommen. Mir fehlen klare linke Positionen. Dabei könnte die Partei hier von einem Alleinstellungsmerkmal profitieren und deutlich machen, dass wir eine grundlegend andere Politik brauchen.