Proteste erreichen Staatsspitze in Teheran

AP/dpa Verkehr blockiert: Ansammlung Protestierender in Teheran am Mittwoch

Irans Präsident hat nach den Protesten in seinem Land vor der Verbreitung von Chaos gewarnt. Zwar gebe es im Iran Meinungsfreiheit, sagte Ebrahim Raisi am Donnerstag (Ortszeit) in New York am Rande der UN-Generalversammlung. »Aber Akte des Chaos sind inakzeptabel.« Er habe Ermittlungen zum Tod von Mahsa Amini angeordnet. Die 22jährige aus der iranischen Provinz Kurdistan war am vergangenen Freitag nach ihrer Festnahme durch die »Sittenpolizei« wegen ihres nicht richtig sitzenden Hidschabs in einem Krankenhaus in Teheran gestorben. Geleakte CT-Aufnahmen aus dem Krankenhaus bestätigen laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANF die Vorwürfe von Aminis Familie, wonach die junge Frau durch Gewalteinwirkung auf den Kopf gestorben sei.

Seitdem demonstrieren Zehntausende im ganzen Land unter dem Motto der kurdischen Frauenbewegung – »Jin, jiyan, azadi« (Frauen, Leben, Freiheit) – gegen die Unterdrückung im Namen der Religion. Laut dem jüngsten Bericht der kurdischen Menschenrechtsorganisation Hengaw sind bei den Protesten in Dutzenden Städten mindestens 15 Demonstrierende ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern befinden sich den Angaben nach auch zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Außerdem seien mindestens 733 Menschen verletzt worden, weit mehr als 600 befänden sich in Polizeihaft. Die Organisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo spricht sogar von 36 Toten. Auch zwei Einsatzkräfte seien nach Angaben staatlicher Medien zu Tode gekommen.

Unterdessen folgten Tausende Menschen einem offiziellen Aufruf und zogen nach den Freitagsgebeten durch Teheran. Die Demonstranten riefen laut der Agentur Irna unter anderem: »Unser Volk ist wach und hasst Unruhestifter.« Frauen, die in den vergangenen Tage öffentlich ihre Kopftücher verbrannt hatten, wurden von den Teilnehmenden verurteilt.