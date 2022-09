Immer Ärger mit dem Ex

imago/Hauke Hass Die Aufarbeitung der »Cum-Ex«-Geschäfte kommt trotz der Erinnerungslücken von Peter Tschentscher (r.) und Olaf Scholz voran

Im August zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anlässlich der Befragung durch den »Cum-Ex«-Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft noch zuversichtlich, dass ihm am Ende nichts nachgewiesen werden kann. Kritische Fragen der Abgeordneten wiegelte er mit den üblichen Verweisen auf Gedächtnislücken ab. Zumindest an bislang verneinte Absprachen mit dem damaligen Finanzsenator der Hansestadt, Peter Tschentscher (SPD), aus dem Jahr 2017, wurde er am Freitag beim Blick in die Presse erinnert.

Denn der Spiegel berichtete über einen heiklen Eintrag im durch die Staatsanwaltschaft Köln beschlagnahmten Terminkalender Tschentschers. »BGM I HSH 17.11.2016« steht da am 6. September 2017. Klingt komisch, doch die gewählte »Verschlüsselungstechnik« stellte die Ermittler vor keine allzu großen Herausforderungen: BGM ist der Bürgermeister – seinerzeit Scholz; HSH ist die ehemalige Landesbank Hamburgs; und der 17.11.2016 ist jener Tag, an dem die Steuerbehörde der Hansestadt entschied, auf eine millionenschwere Steuernachzahlung der Privatbank M.M. Warburg zu verzichten.

Im Vorfeld dieser Behördenentscheidung war es zu mehreren Treffen und Telefonaten zwischen Scholz und dem Warburg-Patriarchen Christian Olearius gekommen. Auch an diese konnte sich der heutige Bundeskanzler aufgrund seiner begrenzten Gedächtniskapazitäten lange nicht erinnern, bis ihm die ebenfalls beschlagnahmten Tagebücher Olearius’ auf die Sprünge halfen.

Auf Nachfrage des Spiegel sprach Tschentschers Büro von einer »Fehlinformation« – das Datum stehe da gar nicht. Und Scholz’ Büro erklärte sich als für Termine aus der Hamburger Zeit nicht zuständig. Die ohnehin arg ramponierte Glaubwürdigkeit des Kanzlers nimmt weiteren Schaden. Künftige Termine vor dem U-Ausschuss könnten noch peinlicher werden als die bisherigen, sollte Scholz weiter daran festhalten, sich an all die für die Aufklärung des großen Steuerraubs relevanten Termine nicht mehr erinnern zu können.

Dass Scholz sich wegen dieser Entwicklungen bei der politischen und juristischen Aufklärung erneut unbequemen Fragen stellen muss, ist wahrscheinlich: Am Freitag befasste sich der Verfassungs- und Bezirksausschuss der Bürgerschaft in einer Anhörung mit der Frage, ob das Mandat des U-Ausschusses ausgeweitet werden soll – und zwar um die Verstrickungen der HSH. Dies hatten CDU und Die Linke beantragt, nachdem die frühere Landesbank eingestanden hatte, an »Cum-Ex«-Geschäften beteiligt zu sein.

Gegenüber jW nannte Norbert Hackbusch, der Die Linke im U-Ausschuss vertritt, am Freitag den Verdacht, dass SPD und Grüne mit der Anhörung die Erweiterung des Ausschussmandats verzögern wollen. Das werde die Aufklärung der HSH-Machenschaften aber nicht verhindern. Es stehe der Verdacht im Raum, dass das Geldhaus weitaus tiefer in den Skandal verstrickt ist als bislang zugegeben. Das müsse aufgeklärt werden.

Derweil gehen auch andernorts die Ermittlungen rund um die kriminellen Machenschaften weiter. So wurden Anfang der Woche in Frankfurt am Main Büros der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG sowie Privatwohnungen ehemaliger Mitarbeiter von den Ermittlern durchsucht. Die Razzia stehe »im Zusammenhang mit verfahrensgegenständlichen ›Cum-Ex‹-Geschäften sowie verwandter Steuerhinterziehungsmodelle«, hatte die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitgeteilt.

Auch die Erinnerungslücken von Scholz und Tschentscher können die juristische und politische Aufarbeitung der »Cum-Ex«-Geschäfte nicht stoppen.