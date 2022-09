Mummeln im Herbst

Gerade einmal Ende September. und nachts wird es schon saukalt. Graumann setzt sich in den Sessel, wickelt sich in eine Decke ein und ploppt die Flasche auf.

»Ah, schön! Aber leider schon das letzte … Das letzte Bier? Wirklich?«

Er steht auf, geht in die Küche und öffnet den Kühlschrank.

»Nein, eins ist noch da!«

Er dreht die Temperatur im Kühlschrank herunter, geht wieder in die Stube, setzt sich in den Sessel, wickelt sich in die Decke ein, greift nach der Tüte und –

»Wo ist das Feuerzeug? Habeck!«