»Die drei sind keine Piraten, sondern Lebensretter«

Narciso Contreras/imago images/Hans Lucas Flüchtlinge in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste, Juli 2017

Die drei Geflüchteten Abdalla, Kader und Amara könnten in Malta zu Haftstrafen verurteilt werden, weil sie sich gegen ihre Rückverschleppung nach Libyen gewehrt hatten. Ihnen wird Terrorismus und Piraterie vorgeworfen. Wie ist die Lage des Trios?

Nach fast acht Monaten Untersuchungshaft wurde die drei Geflüchteten im November 2019 auf Kaution freigelassen, müssen sich aber in regelmäßigen Abständen bei den Behörden melden. Der gleichermaßen absurde wie auch schwerwiegende Vorwurf bezieht sich auf ihre Flucht aus Libyen. Wie viele andere waren sie dort in den berüchtigten Folterlagern interniert. Als sie im März 2019 in einem Schlauchboot die gefährliche Flucht nach Europa antraten, waren zwei der drei Jugendlichen übrigens noch minderjährig.

Wie lief die Flucht ab?

Am 27. März 2019 wies ein Flugzeug der EU-Militärmission »Eunavfor Med« das Handelsschiff »El Hiblu 1« an, die insgesamt 108 Menschen auf dem Schlauchboot aus Seenot zu retten. Nach der Rettung nahm der Kapitän – entgegen seiner vorherigen Ankündigung gegenüber den Schutzsuchenden – wieder Kurs auf Libyen. Als diese die Lichter von Tripolis erkannten, herrschte Panik. Die drei Jugendlichen moderierten und dolmetschten in der Auseinandersetzung. Der Kapitän änderte den Kurs – und die Behörden behaupteten später, die Jugendlichen hätten dies gewaltsam erzwungen.

Welches Strafmaß droht ihnen?

Sie könnten zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden. Dabei haben die Flüchtlinge auf der »El Hiblu« in Notwehr gehandelt. Die Jugendlichen haben verhindert, dass 108 Menschen völkerrechtswidrig in die Folterlager zurückgeschafft werden. Die Jungs aus Guinea und der Elfenbeinküste sind keine »Terroristen« oder »Piraten«, wie die maltesischen Behörden unterstellen, sondern Lebensretter.

Wie begründet die maltesische Justiz ihre Vorwürfe?

Das versteht man nur, wenn man sich verdeutlicht, dass das Schicksal der drei Geflüchteten die ungeheuerlichen Zustände repräsentiert, wie die EU insgesamt mit Bootsflüchtlingen umgeht. Es findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Die wahren Täter sind die Staaten, die Bootsflüchtlinge nicht retten, sondern blutige Deals mit der sogenannten libyschen Küstenwache machen und Zehntausende Schutzsuchende in die Folterlager zurückschleppen lassen. In der EU erodieren Rechtsstaatsnormen, der Staatenbund missachtet immer häufiger die Einhaltung der Menschenrechte.

Welche Rolle kommt Malta dabei zu?

Das Land spielt den Türsteher am Eingang zu Europa und macht bei der Flüchtlingsabwehr einen schmutzigen Job. Und wie reagiert die EU-Kommission? Sie verhängt keine Sanktionen, sondern schaut zu, wenn Seenotrettung verhindert wird und es Pushbacks an den EU-Außengrenzen gibt.

Was müsste politisch entschieden werden, damit es nicht weiterhin zu diesen Grausamkeiten kommt?

Besagte Kooperationen mit solchen Unrechtsregimen müssten sofort beendet werden. Das Problem dabei: Einige EU-Staaten sind teilweise selbst keine Garanten mehr von Rechtsstaatlichkeit. Und in Italien droht eine faschistische Regierung. Vor den Parlamentswahlen am 25. September wird Giorgia Meloni als Favoritin gehandelt, die die rechtsextremen »Fratelli d’Italia« anführt.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nimmt für sich in Anspruch, humane und »wertebasierte« Politik zu machen. Was halten Sie von solchen Äußerungen der Grünen-Politikerin?

Als sie noch in der Opposition war, hat Baerbock sehr dezidiert die Kooperation mit Libyen kritisiert und ein Ende der Zusammenarbeit gefordert. Neuerlich positioniert sie sich dazu nicht mehr klar. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist zwar festgeschrieben, dass man das Leid an Europas Grenzen beenden will. Nur helfen schöne Worte nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden.