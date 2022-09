Gasumlage kommt

MiS/IMAGO Ab dem 1. Oktober werden Verbraucher 2,4 Cent pro Kilowattstunde für die Gasumlage bezahlen müssen

Der deutsche Energiekonzern Uniper wird verstaatlicht. Darauf haben sich die Bundesregierung und der bisherige Mehrheitseigentümer, der finnische Konzern Fortum, verständigt. Am Mittwoch wurde ein entsprechendes »Stabilisierungspaket« unterzeichnet, wie Uniper in Düsseldorf mitteilte. Der Bund wird einmal seine Anteile über eine Kapitalerhöhung aufstocken, dann übernimmt er auch das üppige Aktienpaket von den Finnen. Am Ende wird die Bundesregierung rund 98,5 Prozent der Anteile an Uniper halten.

Fortum erhält für seinen 78prozentigen Anteil an Uniper von der Bundesregierung knapp 480 Millionen Euro, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Der finnische Konzern hatte einst rund acht Milliarden Euro für die Beteiligung ausgegeben. Was nun nach einem Schnäppchen aussieht, ist in Wahrheit keines: Denn die Einigung sieht auch vor, dass ein Gesellschafterdarlehen von Fortum in Höhe von vier Milliarden Euro abgelöst wird, ebenso Garantien in Höhe von noch mal vier Milliarden Euro.

Trotz der Verstaatlichung des Energiekonzerns hält die Bundesregierung an der Gasumlage fest. Zum 1. Oktober soll sie eingeführt werden, betonte Habeck. Mir ihr soll das Unternehmen über die Zeit gerettet werden, bis der Prozess der Verstaatlichung abgeschlossen ist. Dieser dauere mindestens drei Monate, und solange müssten die Finanzen des Konzerns solide gehalten werden. Nach dieser Zeitspanne müsse dann geprüft werden, ob die Umlage noch verfassungskonform erhoben werden könne.

Diese Frage hat bereits zu einem offenen Streit innerhalb der Regierungskoalition geführt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Mittwoch gegenüber der Auslandspresse erklärt: »Es gibt keine weitere Prüfung, sie ist abgeschlossen.« Am Dienstag hatte das Finanzministerium bereits gegenüber dpa erklärt: »Es bestehen keine Rechtsbedenken.« Wirtschaftsminister Habeck könne, wie geplant, die von ihm vorgeschlagene Gasumlage einführen.

Im Wirtschaftsministerium gab man sich damit nicht zufrieden und wies diese Aussagen als unzureichend zurück. »Es liegt bislang kein schriftliches juristisches Gutachten des zuständigen Finanzministeriums vor, das die finanzverfassungsrechtlichen Zweifel ausräumt«, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters.

Klaus-Dieter Maubach, Vorstandschef von Uniper, nährte am Mittwoch Zweifel, dass die Gasumlage nur für drei Monate von den Verbrauchern erhoben wird. Auch nach der Übernahme durch den Bund rechnet er damit, dass sein Unternehmen von der Umlage profitieren wird. »Wir planen, dass es bis auf weiteres diese Gasumlage gibt«, sagte er. Man gehe bislang davon aus, dass sie bis Ende März 2024 erhoben werde.

Verbraucherschützer fordern indessen, dass die Bundesregierung auf die Umlage verzichtet. »Durch die Verstaatlichung von Uniper entfällt einer der wichtigsten Gründe dieser Extrabelastung«, erklärte am Mittwoch Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). Den Verbrauchern sollten keine zusätzlichen Kosten aufgebürdet werden. Statt dessen sollten die höheren Beschaffungskosten für Energieversorger aus Steuermitteln getragen werden.